暖冬變寒流？ 旅遊補助受詬病

2019-02-27 15:07 台灣醒報 記者黃聖堯╱台北報導



立法委員陳學聖召開記者會，質疑暖冬方案的措施。(photo by 黃聖堯/台灣醒報) 分享 facebook 政府暖冬計畫，卻成真實寒流？立委陳學聖27日上午召開記者會表示，交通部去年實施暖冬方案，補助旅客出遊優惠。但旅宿業者都被要求先行墊款，且補助款項遲遲未發，甚至面臨關門倒閉；如今局處人員業務遽增，且遭受批評。顯示交通部政策不但沒有帶來暖冬，反讓冬天更刺骨。

核銷不到一成

交通部觀光局去年推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」，今年又加碼推動「擴大國旅暖冬遊方案」，目的希望增加觀光人潮，刺激民眾消費。據統計，超過105萬旅客使用住宿優惠，申請補助的房次超過45萬房，初估觀光收益超過37億元。

然而，陳學聖指出，去年11月到今年2月23日為止，暖冬與擴大暖冬方案合併起來，業者的申請件數超過125萬件，核銷案件卻只有8.2萬件；申請總額17.6億，觀光局實際核銷金額卻只有1億1500萬元，讓旅宿業者遭受營業困境。更有業者陳情：申請了4次補助，將近60萬元的補助款項，過年才拿到7萬多塊，僅有1成。

件數暴增 人力不足應付

對此，觀光局旅宿組組長湯文琦坦言，兩個方案合計有125萬件的業務量，雖然已配置200個人力，並委外處理。但擴增人力需要時間，調進的人力也要額外指導，才導致整體進度較為緩慢。目前希望暖冬專案5月底以前全部核銷，擴大暖冬則能在6月底前核銷完畢。

被問及有無在核銷程序中進行改善，湯文琦表示，暖冬方案有做交通費的補助，擴大暖冬方案時考量到運輸廠商過於繁雜，已取消交通補助以簡化程序。但是，審查核銷的編制人力，仍無法承受如此龐大的業務量。

對此情況陳學聖委員表示，觀光局推出這些方案，一方面損害業者權益，影響到他們的生計；另一方面也讓基層人員暴增業務量，承受罵名。民進黨政府與觀光局應盡速提出妥善方案，避免持續產生業者倒閉、公務員過勞等問題。

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