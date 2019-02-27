夜訪女王頭電光火石燈光秀加音樂會 3月1日搶票

2019-02-27 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



去年4月野柳地質公園首度夜間開放，結合奇石燈光秀及女王音樂會，造成轟動。今年夜訪女王4月19日至28日盛大登場，3月1日起開放搶票。圖／北觀處提供 分享 facebook 去年4月野柳地質公園首度夜間開放，結合奇石燈光秀及女王音樂會，一開放售票即秒殺，造成轟動。今年夜訪女王4月19日至28日盛大登場，3月1日起開放搶票，此次特別擴大岩石光影區域，並加碼女王音樂會場次至2場。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處於4月20日、4月27日邀請知名大提琴家張正傑、風之香頌管弦樂團及弦外之音樂團、萬芳、許景淳搭配海景與音樂，展開一場別開生面的女王音樂會，讓國內外民眾一同感受野柳夜間岩石的丰采。

北觀處表示，4月19日、4月21至26日、4月28日的「夜訪女王」將野柳二大特色奇岩「女王頭」及「俏皮公主」，編寫為生動有趣的故事，邀請知名音樂製作人蔡旭峰及燈光設計師鄭孝先將三大展區儷影湖、俏皮公主、女王頭設計成「相遇」、「嬉遊」及「守護」主題，營造浪漫故事之燈光秀。

此外，晚間18:30~21:00每半小時一次的主題燈光秀，加上園區光環境的布置，光影奇岩與悠揚音符讓野柳石光成為國際難能可貴的夜間體驗。

北觀處期望藉由此次活動，讓民眾日夜盡覽北海岸風光。以票券結合購物抵用券、摸彩券方式推出觀光護照。護照內含50元或200元購物抵用券，憑券至護照內指店家消費除了購物金抵用，另外還可參加摸彩，獎項包括Dyson無線吸塵器、野柳限量專屬紀念品及便利商店禮券等超過100項好禮，民眾可利用護照日遊北海岸、夜訪野柳光影奇岩。