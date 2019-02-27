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吳密察談新故宮計畫 「穿著西裝改西裝」也不該閉館

2019-02-27 14:40聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

故宮院長吳密察接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪 。圖／翻攝...
故宮院長吳密察接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪 。圖／翻攝自youtube
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故宮新任院長吳密察今天上午11點在總統府正式宣誓就職，中午接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪 。他受訪時表示，故宮正館即使要「穿著西裝改西裝」，也不該關閉。

吳密察認為，為了拉抬故宮南院的人氣，短期內應該讓故宮人氣文物輪流到南院展出，用比較高科技、有感的方式展出，「不是把文物移到南院展，而是讓人氣國寶輪流到南院展」。

吳密察透露，今天下午便要找文物、建築工程和故宮三方面的專家「三方會談」，討論如何在不影響建築的衝擊之下，讓故宮北院「穿著西裝改西裝」。

他透露，聽到前任院長陳其南要關閉故宮北院時，自己也很驚訝。根據他的理解，當時陳其南的意思應該是整建故宮正館時要關正館，但把展覽放在隔壁的圖書文獻大樓展出，「造成大家的誤解」。但他認為，就算故宮正館整建，也應該是分層關閉，不過這必須問工程專家和文物專家，「不是我說了算」。

吳密察指出，從故宮經營者立場出發，故宮北院有三大先決條件必須處理。一盡量不閉館，要閉也是分層閉。此外，文物的安全是先決條件。在這兩個先決條件下，聽取文物專家和工程專家的意見做出決定。

談到故宮南院，吳密察認為，為了在短期內拉抬南院人氣，故宮北院的重要人氣展品，必須到南院展出，用比較有感、高科技的方式展出。當北院的空間改善後，甚至可以回到北院用新的方法展出。

吳密察認為，故宮的人氣展品，必須在南北院輪流展出。故宮有七十萬件國寶，目前只有3300件在外面展出，若不增加展覽空間，故宮寶物「500年都看不完」，形容這是「暴殄天物」。

談到「新故宮計畫」，吳密察認為，50年前興建的故宮北院，無法解決如今一年500萬觀光客人次的燃眉之急，參觀品質低下。他指出，短期之內，故宮北院參觀動線一定要改變。

吳密察分析，來故宮的人分兩種，一種是看熱鬧，一種是看門道，「看熱鬧遠多於看門道」。如何讓這兩種人分流，是新故宮計畫必須解決的燃眉之急。否則，光是人潮湧去看「人氣文物」就打結了，影響「看門道」的內行觀眾。

故宮南院吳密察文物
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