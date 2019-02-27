親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台彩電腦型彩券「大福彩」2015年舉辦上市記者會。圖/報系資料照
台彩電腦型彩券「大福彩」2015年舉辦上市記者會。圖/報系資料照
分享

台灣彩券公司今（27）天宣佈，每週三、六開獎的電腦型遊戲「大福彩」已完成階段性任務，將自108年2月27日晚間8點5分起停止多期投注及預購服務，並於108年4月27日晚間8時起停止銷售，正式與民眾道別。

台彩表示，4月27日為「大福彩」遊戲最後一期開獎，如當期頭獎無人中獎，頭獎總獎金將改分配給其他獎項，以回饋長期支持「大福彩」的消費者，喜歡「大福彩」的彩迷千萬要把握下市前的最後的機會。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，「大福彩」於104年4月20日上市，發行近4年來累計銷售金額逾新臺幣92億元，挹注公益盈餘約23億元，送出的總獎金則超過51億元，超過811萬人次中獎，其中有6人對中頭獎，最高單注獎金高達12.65億元。

蔡國基坦言，大福踩較不受彩迷歡迎，本來希望大福彩可成為除了大樂透、威力彩之外的高頭獎產品，無耐頭獎累積金額慢，頭獎開出次數少，最長連摃82期，平均每53期才開出一注頭獎，彩迷期待時間太長。在參考各界意見之後，決定下市。

「大福彩」遊戲的玩法為40選7，每期開獎時會自01~40的號碼中隨機開出7個獎號和一個特別號，消費者的7個選號如完全對中當期的7個獎號，即得頭獎，如頭獎無人中獎，則累積至次期，其餘獎項則為固定獎金。

由於4月27日將為「大福彩」最後一次開獎，當期頭獎如無人中獎，頭獎獎金將重新分配至當期有人中獎的其餘獎項，也就是說，大福彩所有的累積獎金將於4月27日全數送出。

頭獎大福彩彩券
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

交通部將推春遊國旅補助 業者觀望態度保留

2019-02-27 13:46

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

春雨難解渴 寶二水庫蓄水跌破2成5 下月4日起減壓供水

2019-02-27 12:14

228連假南崁交流道28日7時至12時南下實施高乘載

2019-02-27 12:03

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 12:01

C肝高危險區 嘉義縣義竹鄉強化篩檢

2019-02-27 11:43

你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06

觀光局：暖冬旅遊補助款 盡快6月底前完成核銷

2019-02-27 14:03

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

天氣忽冷忽熱流感易入侵 醫：施打疫苗永不嫌遲

2019-02-27 12:45

毒蛋源於小型雞農「無劑可施」 農委會要調整產業結構

2019-02-27 12:39

台新藝術獎 布拉瑞揚《路吶》等15作入圍

2019-02-27 12:10

香奈兒老佛爺死於胰臟癌 最難診斷癌症該怎麼抓

2019-02-27 12:10

二二八連假往返北宜 客運業者推票價優惠及直達車

2019-02-27 11:42

音樂頑童張正傑為癌末女童辦音樂會 背後有洋蔥

2019-02-27 11:42

2018十大疫苗新聞 流感疫苗瑕疵奪冠

2019-02-27 11:40

高醫團隊進駐 為梓官「C肝村」的防治畫下防護線

2019-02-27 11:37

高雄梓官C肝風險最高 高醫發起「全面毀滅」行動

2019-02-27 11:34

把胃藥當仙丹照三餐吃 他拉出黑便險升天

2019-02-27 11:28

服藥、喝啤酒 竟讓人尿不出來？

2019-02-27 11:25

少年吃感冒藥釀急性尿滯留 置之不理恐傷腎

2019-02-27 11:18

苑裡C肝陽性比率高 衛生局爭取專案協助

2019-02-27 10:58

春遊擬不分年齡補助500元 觀光局：未定案

2019-02-27 10:44

雲林元長鄉列C肝高危險區 縣府規畫4年全面篩檢

2019-02-27 10:42

台中后里C肝多 護理人員憂心有患者無關緊要

2019-02-27 10:25

暖冬專案撥款金額僅1成 業者營運變「寒冬」

2019-02-27 10:07

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

228連假旅客多 台灣高鐵再加班

2019-02-27 09:53

針對高風險區 國健署計畫降低C肝篩檢年齡

2019-02-27 09:50

免費篩檢肝炎 鄉民不埋單、醫護踢鐵板

2019-02-27 09:49

診所醫師抱怨C肝藥價昂費 光繳給國稅局的稅就不夠

2019-02-27 09:47

嘉義長庚「微根除計畫」 結合醫療與戶政找病人

2019-02-27 09:45

真的好累！台灣人疲勞指數爆高

2019-02-27 09:45

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43
看更多

熱門文章

「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 19:47

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

2019-02-26 15:07

228連假天氣 吳德榮：北台灣天氣變化快、乍暖還寒

2019-02-27 07:36

桃園麻疹女個案曾夜唱、逛燈會 先後接觸約92人

2019-02-26 15:58

車禍癱瘓珣珣近況曝光 「想趕快好起來，帶爸媽去玩」

2019-02-26 16:59

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

2019-02-26 22:40

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

228連假賞紫藤花！嘉義166縣道23處開紫色花海

2019-02-26 18:35

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

胰臟癌很難發現？專家說其實有這些方法

2019-02-26 19:34

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

是你嗎？機車煞車補助 七千件還沒申請

2019-02-27 00:18

228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 17:46

離職好友想回鍋 技能不足想靠他「跟老闆講兩句」

2019-02-26 15:19

萊爾富美式咖啡「升級不加價」！限量祈願莊園精品咖啡香醇更有感

2019-02-26 16:32

今日星座運勢／射手勿參與交易談判 投資保持原狀

2019-02-27 00:00

「超討厭社交」星座TOP4　但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 17:17

全球首創！機車考照最快明年有實境題

2019-02-27 00:18

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

228賞櫻！烏山頭水庫南洋櫻開7成 門票滿額送船票

2019-02-26 20:08

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

勞動節全國放假？「還需社會共識」

2019-02-27 00:18

雇主徵人公告薪資範圍大 勞動部將設行政指導

2019-02-27 07:47

她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

發燒遊韓6天 回台才知得麻疹

2019-02-26 23:52

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

咖樂迪進口日品牌紅茶 殺蟲劑超標5倍退運

2019-02-26 14:32

最輕巧全片幅！Canon EOS RP全幅無反相機攝錄通吃

2019-02-26 17:41

30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 15:32

流感上周7死 併發重症病例本季新高

2019-02-26 23:52

看見齊柏林 「思念密碼」募資最後兩天！

2019-02-26 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top