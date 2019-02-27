大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台彩電腦型彩券「大福彩」2015年舉辦上市記者會。圖/報系資料照 分享 facebook

台灣彩券公司今（27）天宣佈，每週三、六開獎的電腦型遊戲「大福彩」已完成階段性任務，將自108年2月27日晚間8點5分起停止多期投注及預購服務，並於108年4月27日晚間8時起停止銷售，正式與民眾道別。

台彩表示，4月27日為「大福彩」遊戲最後一期開獎，如當期頭獎無人中獎，頭獎總獎金將改分配給其他獎項，以回饋長期支持「大福彩」的消費者，喜歡「大福彩」的彩迷千萬要把握下市前的最後的機會。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，「大福彩」於104年4月20日上市，發行近4年來累計銷售金額逾新臺幣92億元，挹注公益盈餘約23億元，送出的總獎金則超過51億元，超過811萬人次中獎，其中有6人對中頭獎，最高單注獎金高達12.65億元。

蔡國基坦言，大福踩較不受彩迷歡迎，本來希望大福彩可成為除了大樂透、威力彩之外的高頭獎產品，無耐頭獎累積金額慢，頭獎開出次數少，最長連摃82期，平均每53期才開出一注頭獎，彩迷期待時間太長。在參考各界意見之後，決定下市。

「大福彩」遊戲的玩法為40選7，每期開獎時會自01~40的號碼中隨機開出7個獎號和一個特別號，消費者的7個選號如完全對中當期的7個獎號，即得頭獎，如頭獎無人中獎，則累積至次期，其餘獎項則為固定獎金。

由於4月27日將為「大福彩」最後一次開獎，當期頭獎如無人中獎，頭獎獎金將重新分配至當期有人中獎的其餘獎項，也就是說，大福彩所有的累積獎金將於4月27日全數送出。