你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



大同寶寶花燈，將於屏東台灣燈會登場。圖/大同提供 分享 facebook 屏東台灣燈會夯，曾著書的「戰鬥媽媽」王南琦建議十大類人要去屏東燈會，說自己已經連去5次，她的孩子小乖在看完「西班牙高空馬戲團」在燈會的表演後，也說燈會比亞維儂藝術節還好看。

王南琦建議10大類必去燈會的人如下：

一、不能去「瀨戶內國際藝術祭」者

王南琦說，這次屏東燈會最大亮點之一「海之女神」，由數次參與「瀨戶內國際藝術祭」的藝術家王文志，利用30萬顆蚵殼打造15米高的新住民身影，一串串的蚵殼如生命的延續，聯想我們與新住民皆來自南島語系的海洋，漂流、孕育，交互編織成「海之女神」的裙擺象徵台灣族群融合。現場看，超級震撼！

王南琦說，近年她很喜歡出國收集世界文化遺產，在屏東燈會看到日本世界文化遺產「美濃市和紙燈飾」，實在太驚喜。她說，不用坐飛機出國、就能免費欣賞超過1300年悠久歷史與傳統的日本和紙工藝（手工造紙），如果跟她一樣喜歡日本工藝，請務必保留多一點的時間細細品味現場上百件夢幻紙藝作品。

三、不能出國看表演

王南琦指出，她曾經在2016年德國超級盃足球賽、2018年韓國平昌冬季奧運演出的Intel Drone Light Show英特爾無人機燈光秀，這次也首度現身台灣，逢假日晚上20:06 ~ 20:11在屏東燈會主燈後方海域上空，以300架無人機在夜空中整齊劃一地排成黑鮪魚、風帆、屏東、鵝鑾鼻燈塔、TAIWAN，還出現土地公的笑顏等各種圖案。她並建議，七點三十分就在黑鮪魚主燈附近找空曠地區等候。

她說，燈會還有具水上「太陽馬戲團」美名的法國Cie llotopie烏托邦劇團，2/20-24、2/26-3/2晚上7:00-8:00在藝術燈區旁的海域，以海洋爲舞台演出難得一見的《海洋歌劇》。汽車、水車等大型道具利用特別製作的滑板在海面上移動，還有身穿超大裙子的女人和頭戴燃火帽的魔法師，搭配空中五彩繽紛的煙花與水中倒影，綻放出如詩如夢的幻景。雖然語言不通，光是獨特的燈光布景與爆破特效就值回票價。她提醒，座位區約四點開始入場，視野較好，入口靠近南轉運站九號服務站對面水上劇場。

四、喜歡陳昇、盧廣仲、滅火器與優人神鼓

以下表演場地皆在黑鮪魚主燈對面的主舞台，2/23(六)晚上9:00-9:30優人神鼓，2/24(日)晚上8:30-9:30陳昇與新寶島康樂隊，2/26(二)晚上8:30 -9:30打狗亂歌團，2/28(四)晚上9:00-9:30滅火器，3/02(六)晚上9:00 -9:30盧廣仲。

五、喜歡剪紙工藝的朋友

王南琦說，從西轉運站一走進燈會就看到「點亮屏安」，以恆春南門為造型基礎，透過成若涵老師國寶級的紙雕手法鏤空呈現，城門內長廊邀請「屏東偏鄉孩童」刻畫自己家鄉故事，是國家級活動鮮少看到的創舉。

六、喜歡回收藝術創作的朋友

王南琦指出，她跟小乖最喜歡使用回收塑膠袋創作的「星光潮來」，黝黑的天地佇立一座大型蕈菇，成千上萬個塑膠袋在夜空中飄動時會有置身大海或是星空下的錯覺；有人觸碰時也會發出如海浪般的聲音，恍若置身外太空，超級夢幻！

七、喜歡原住民創作的朋友

她說，屏東燈會特別規畫「南島原鄉燈區」，展出生命樹、琉璃森林、Mata的線索等大型竹編或鋁線燈飾創作，地點靠近南轉運站。

八、喜歡海底世界的朋友

繽紛的水母、閃爍的尼莫、翻騰的魟魚，是老少咸宜的IG打卡熱門燈區。

九、喜歡編織的朋友

王南琦說，在2017雲林燈會豔驚國際的「編織金字塔」，藝術家楊海茜這次又帶了雲林古坑大埔社區的婦女一起創造了「光合作用」，絕美的編織成了一座華麗的天幕，非常美。

十、喜歡自拍打卡的朋友

王南琦說，獨家的Hello Kitty 燈區、美麗的光之翅膀、炫麗的尼莫光廊、夢幻的紫紋水母天幕，都是自拍迷嗨翻天的IG熱點。