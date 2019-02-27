日本賞櫻團費 今年貴1至4千

2019-02-27 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



日本迎來賞櫻季，吸引許多台灣旅客。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

日本是台灣人出國旅遊首選，但今年參加旅行團赴日賞櫻，團費最多可能調漲4000元。旅行業品質保障協會今天公布4月至6月各線旅行團合理價格，與去年同期相比，日韓、美加、歐洲漲價1000元至1萬元不等，紐澳跌幅3000元至4000元，東南亞及台灣國旅團費持平。

品保協會表示，日本九州、大阪、東京、東北、北海道3月19日起陸續進入櫻花季，食宿、門票、機票都調漲，過年前機位就一位難求，加上匯率因素，櫻花季團費較去年同期調漲1000元至4000元。以關西賞櫻4天至6天為例，團費約2萬6900元至3萬2800元，豪華團費高達3萬4800元至5萬7800元。

日本今年1月6日起加收出境稅，有些飯店陸續加收住宿稅，10月1日起消費稅更從8%漲到10%。品保協會說，4月27日至5月6日是日本天皇退位十連休，飯店車資都漲，團體或自由行赴日費用都提高。

品保協會說，韓國自由行趨勢增加，但韓國票價、車資皆調漲，團費比去年同期小漲1000元，釜山5天旅遊約1萬2800元至1萬6800元。

美、加團漲幅最大

美東及加拿大今年漲幅最大，品保協會說，美東匯率、機票、房價、車價、門票皆調漲，加拿大主要是房價、車資調漲，兩者團費都比去年同期多5千元至1萬元。美西漲幅較低，但也因匯率、機票關係，團費多3000元至5000元。

歐洲4月進入春暖花開季節， 歐元及英鎊匯率持平，但機票、飯店各項成本增加，團費較去年同期調漲2000元，最便宜是荷德比法9天至10天旅遊，約5萬9900元至6萬5900元。

紐澳降價很划算

紐澳是少數團費調降國家，4月至6月為南半球秋天，適合出遊，且因為匯率及稅金降幅，澳洲團費比去年同期少3000元，紐西蘭少4000元。澳洲最便宜玩法是東澳定點旅遊，6天約2萬9800元至3萬5800元。