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把胃藥當仙丹照三餐吃 他拉出黑便險升天

2019-02-27 11:28聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

食藥署藥品組科長洪國登（左）、食藥署藥品組副組長吳明美（中）以及台北榮總胃腸肝膽...
食藥署藥品組科長洪國登（左）、食藥署藥品組副組長吳明美（中）以及台北榮總胃腸肝膽科醫師戴芸浩（右）今一齊呼籲民眾別濫用胃藥，並建議當出現腸胃不適的症狀時，應該要堅守「5要」、「5不」的原則。記者陳雨鑫／攝影
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一名年約60歲的阿伯長期有腹部悶痛的情形，從小家人就告訴他，胃不舒服就喝胃乳，日前身體不適時也一如往常吃些胃散或胃藥，不過卻沒有明顯改善，他這一次加碼止痛藥以及胃藥，照三餐吃，連續吃一個月，還是沒有改善，直到拉出黑便，超過3天，阿伯才覺得怪異，某天痛到差點昏厥，送醫急救才發現阿伯早以胃潰瘍，差一點就胃穿孔導致腹膜炎送命。

台北榮總胃腸肝膽科醫師戴芸浩表示，類似的情節雖然隨著資訊的發達，日趨減少，但仍有許多長輩會以為胃藥對身體無害，常濫吃胃藥反而出現腸胃道的問題，主要的原因是，胃藥大量服用可能會打壞身體原本的機制，使腸胃細菌過度生長，並增加感染的機率，有些藥物還可能會產生副作用，如氫離子阻斷劑隨意亂吃，可能會增加骨鬆的風險等。

坊間常見的胃藥種類分為4大類，藥局最常賣的屬於「制酸劑」，主要的成分為鋁或是鎂，常吃的民眾會因為鋁而便秘、因為鎂而造成腹瀉，也會造成腸胃負擔，其餘的種類則常見於處方藥，如組織胺抗結劑（H2 receptor antaginist）、氫離子阻斷劑（PPI）、胃黏膜保護劑，俗稱胃乳等。

戴芸浩表示，曾聽聞有民眾從小到大，每天一定要吃一匙胃散，等到認知胃藥不得天天吃時，卻出現沒辦法戒斷的情形，呼籲民眾也不要再就醫時，主動要求醫師開立胃藥，若沒有必要，其實不一定要用胃藥。

食藥署藥品組副組長吳明美說，我國核准胃藥的用量是成人及12歲以上，1天最多3到4次，但是需要時服用，6歲以上或是未滿12歲，建議成人劑量的一半，當出現腸胃不適的症狀時，應該要堅守「5要」、「5不」的原則。

5要為「要了解藥物風險」、「要告知醫師或藥師病況」、「要遵循醫囑用藥」、「要看清楚藥物標示」、「要諮詢醫藥人員才用藥」；5不為「不要求」、「不併用」、「不長期」、「不刺激」、「不亂買」。

食藥署藥品組科長洪國登建議，當身體出現不適時，應該先釐清近期的生活習慣，如咖啡當開水喝、三餐不正常等，胃藥僅能暫時舒緩症狀，若生活習慣未改變，仍無法真正改變腸胃不適的狀態。

醫師食藥署
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