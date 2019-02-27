服藥、喝啤酒 竟讓人尿不出來？

2019-02-27 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



書田診所泌尿科主任醫師周固表示，急性尿滯留發生時有大量尿液滯留在膀胱內，發生排尿困難。圖／書田診所提供 分享 facebook 13歲吳同學，因尿不出來、腹部脹痛而求診，自訴有感冒症狀就醫服用藥物，檢查發現膀胱餘尿達702西西，發生急性尿滯留。另一名63歲陳先生，患有攝護腺肥大，某次晚上與朋友聚餐喝大量啤酒，夜間腹部脹痛但卻尿不出來，隔天早上就醫檢查發現膀胱餘尿超過600西西。

根據統計，發生急性尿滯留的比例男多於女，70至80歲的發生率是40至50歲的5倍。40至83歲的人之中，每千人有4.5至6.8人可能會發生。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，急性尿滯留發生時有大量尿液滯留在膀胱內，當膀胱過度膨脹收縮時，使膀胱力量不足，因而導致尿液無法排出，並引起排尿困難、腹脹、下腹隆起且壓痛等症狀，配合超音波掃描可確診。

治療方面，可先導尿緩解不適必要時進行膀胱引流，再配合藥物、膀胱訓練，並針對潛在原因治療。急性尿滯留男性多於女性，40歲以上且年齡越大機率越高。此外，曾有過急性尿滯留、膀胱出口阻塞如攝護腺肥大、膀胱結石、尿道狹窄、膀胱及尿道腫瘤等，都是高危險群。

此外，服用藥物如感冒常用抗組織胺、精神科藥物、含鴉片、嗎啡成分止痛藥，或是手術麻醉後恢復中，以及服用會產生大量尿液的藥物，也有可能引起症狀。周固解釋，有些藥物會影響排尿，此類藥物多含有抗膽鹼劑作用，會阻斷副交感神經的作用，而引起排尿困難。

啤酒、茶、咖啡等飲品，也會讓人尿不出來？周固說，大量攝取利尿的飲料後會導致短時間內大量尿液產生，倘同時有攝護腺肥大者，尿液可能無法排出，而啤酒屬於利尿的飲料，同時酒精亦為麻醉藥，喝酒過量會產生麻醉效果，影響膀胱收縮。

周固提醒，服用藥物時倘出現排尿不順應盡早就醫，特別是有攝護腺肥大者，應及早治療，避免憋尿或飲用利尿的飲料，以免大量尿液產生無法排出，以免尿液滯留量過多會造成膀胱神經損害，失去感覺及收縮功能，長時間阻塞，可能引起腎水腫、腎功能受損。

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