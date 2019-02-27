降血脂藥健保標準降低 造福3萬患者

2019-02-27 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



高血脂治療健保資源更充足，今年2月1日起健保下修部分高危險族群的治療藥物給付條件至LDL-C（低密度脂蛋白膽固醇、壞膽固醇）小於 70mg/dL ，助全台逾3萬名患者，避免血脂回升，抑制心血管疾病發生。醫師提醒，LDL-C即使達標，患者仍要持續治療，勿擅自停藥導致回升，暴露於疾病風險中。

健保署自2月1日起，放寬高危險群病人（如有急性冠狀動脈症候群病史、心導管介入治療，冠狀動脈粥狀硬化等）藥物治療給付條件，從LDL-C 100mg/dL下修至70mg/dL。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恒表示，冠心症為冠狀動脈狹窄或阻塞造成的心臟疾病，而高血脂、糖尿病等易使內皮細胞功能異常，是造成動脈粥狀硬化、冠心病等疾病的高危險群。

李貽恒說，過往健保給付條件為LDL-C超過100mg/dL以上才合乎標準，介於100mg/dL與70mg/dL間患者只能自費用藥；據近年來流行病學研究顯示，有超過8成冠心症等心血管疾病患者，LDL-C未控制小於70mg/dL，隨時有發作可能。所幸健保給付規定修訂後，解決了這個治療斷層，嘉惠超過3萬名患者。

馬偕醫院副院長葉宏一則表示，許多民眾以為採清淡飲食以及控制達標即能降低血脂，但血液中的膽固醇（包含LDL-C）只有約15%來自飲食；另有研究顯示，若高危險群患者在血脂降到標準值後停藥，血脂便會在3至4個月內回升至服藥前狀況，仍有心血管疾病再發及死亡風險，還是得持續服用藥物才有成效。

李貽恒指出，LDL-C若超過70 mg/dL，疾病發生率高達25%；若LDL-C每降低39 mg/dL，就可減少2成心肌梗塞與中風的風險，不過也得看患者的身體狀況而定；他曾收治過LDL-C高達400mg/dL的患者，但也收治過患者按時服藥後加上運動，LDL-C降到非常低的例子，希望病人都能做好血脂控制，遠離疾病威脅。