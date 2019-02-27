針對高風險區 國健署計畫降低C肝篩檢年齡

2019-02-27 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



圖為肝基會下鄉， 希望透過篩檢找出C肝患者。圖／本報資料照片 分享 facebook C肝辦公室調查出全國5個C肝盛行率最高的鄉鎮，該如何有效篩檢，找出病人，予以治療，衛福部國健署扮演重要角色。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，針對這5鄉鎮，考慮降低B、C肝篩檢年齡，從目前的45歲降至40歲，並提供補助，由專責個管師追蹤感染者，督促治療及用藥。

林莉茹指出，民國100年開始成人預防保健項目增加B、C肝篩檢，年滿45歲，就可享有終身一次免費篩檢，截至106年為止，共有47.6萬人接受篩檢，B肝陽性率約16%，C肝陽性率 4.3%，資料皆已登錄成冊。

國健署統計，每年符合肝炎篩檢民眾約16萬人，但篩檢利用率僅約6成，只有9萬人做檢查，因為這雖是免費，但不具強迫性，此外，有些人已經做了自費健康檢查。

為了要消滅C肝，政府擬定治療計畫，提供免費口服藥物，但保守估計，全國仍潛藏至少20萬名感染者不知自身罹病，因此未接受治療。對此，C肝病辦公室主任蒲若芳說，「篩檢介入有其急迫性」。

在篩檢方面，研究團隊將全國各縣市鄉鎮區分為0至7級風險，第7級風險等級最高，共有5個鄉鎮，位處偏鄉，一般居民教育程度較低，必須靠衛生單位介入，才能達到「全篩全治」目標，且符合經濟成本效益。

林莉茹指出，在C肝辦公室的協助下，國健署去年於嘉義阿里山鄉、高雄桃源鄉、花蓮秀林鄉、花蓮卓溪鄉等原民部落地實施試辦計畫，將篩檢年紀從45歲降至40歲。

林莉茹說，如果試辦計畫成效良好，未來將考慮將第七級高風險鄉鎮也比照辦理，降低公費篩檢年齡，此外，補助各鄉鎮人事費用，聘用個管師，協助感染者規律用藥。