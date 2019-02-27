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免費篩檢肝炎 鄉民不埋單、醫護踢鐵板

2019-02-27 09:49聯合報 記者李樹人╱即時報導

圖為肝基會下鄉， 希望透過篩檢找出C肝患者。圖／本報資料照片
圖為肝基會下鄉， 希望透過篩檢找出C肝患者。圖／本報資料照片
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「護理師、篩檢車都已到了現場，提供免費肝炎篩檢，但鄉民就是不出來做篩檢，這一點辦法也沒有，我們在阿里山鄉就踢到大鐵板，結果出乎意料之外。」此話出自肝基會執行長楊培銘口中，連記者也嚇了一跳。

在肝炎的篩檢上，肝基會絕對占有一席之地，這20幾年來，在全國許多鄉鎮、偏鄉離島走透透，下鄉實際篩檢經驗無人能出其右，但這塊鐵板卻也讓肝基會「頓」了一下。

楊培銘說，沒想到地方衛生單位、公益團體將醫療資源帶進深山離島，卻帶不出民眾的心，這才領悟到「篩檢要成功得天時地利人和」，必須用對方法，找對地方。

之後肝基會在C肝高盛行區苗栗苑裡進行BC肝炎篩檢，成效截然不同，團隊事先挑選了兩個高風險區村里，事先請里長協助宣導，讓里民樂於參與，一個村人口約3000人，扣除外出工作者，最後近200人接受篩檢，其中超過一半結果呈陽性反應，後續轉到附近較大醫院追蹤。

這事讓楊培銘深刻體悟「知易行難」4字的意涵，他以日本肝炎防治政策為例，從2002到2008年進行肝炎的全國普篩，立意良善，但最後覆蓋率不到3成，效益遠不如預期。

楊培銘讚同嘉義長庚肝膽腸胃科主治醫師盧勝男「無重複性地毯式篩檢」概念，他說，篩檢要有策略，並透過實際行動，才能了解問題的關鍵，做了之後再修正，「C肝要能根除成功，不是喊喊口號就能成功」。

醫界預估，全台灣仍有20萬C肝患者尚未浮出檯面，潛藏在各地，楊培銘指出，未來仍將執行大規模的偏鄉普篩，但須有重點，而不是包山包海，還必須與地方衛生局、扶輪社攜手合作，讓更多人站出來接受篩檢。

參與肝炎篩檢20餘年的台北瑞光扶輪社地區肝病防治推廣委員會顧問簡天廷指出，早期扶輪社大都與肝基會合作，但最近幾年，扶輪社成立了肝病委員會，採取雙軌制，除了繼續與肝基會合作，也與各縣市政府配合，讓消除C肝不只是口號、活動，希望真正成為扶輪運動。

簡天廷說，目前全國共有800多個扶輪社攜手動員，透過龐大的人脈組織，展現擴散力量，有錢出錢、有力出力，許多縣市政府因無法支付人事費用，以致篩檢人力不足，扶輪社則提供加班費或個案管理師費用，讓C肝防治計畫得以順利推動。

2021年扶輪社世界年會即將在台北舉辦，簡天廷說，我國在B肝的防治上的成績有目共睹，既然政府宣示2025年根除C肝，扶輪社總是要拼一下，展現台灣的軟實力，希望世界年會在台舉辦時，已有好成績，可以對外公佈好消息。

C肝肝炎偏鄉
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