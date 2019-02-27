診所醫師抱怨C肝藥價昂費 光繳給國稅局的稅就不夠

2019-02-27 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



圖為肝基會下鄉， 希望透過篩檢找出C肝患者。圖／本報資料照片 分享 facebook 為達到2025年根除C肝目標，健保署今年編列65億元預算，從元旦起放寬給付條件，慢性C肝患者皆可接受治療，但根除C肝的路上，仍有障礙需要排除，醫界希望取消患者確診anti-HCV 陽性或HCV RNA陽性後，需等6個月才能治療的限制，並解決醫師報稅的難題。

今年預算可讓4萬名C肝患者接受治療，健保署醫審及藥材組組長戴雪詠指出，根據這一兩年經驗，C肝新藥治療人數幾乎集中在上半年，以今年為例，光是1月就有近萬人接受治療。農曆年後治療人數更多，產生搶名額效應，醫界預估上半年就會用完4萬個名額。

但C肝新藥健保給付條件放寬限制，仍缺最後一里路，高醫教授余明隆指出，依照目前治療準則，在確診anti-HCV 陽性或HCV RNA陽性之後，需再等6個月，患者才能接受治療。

長久以來，醫界希望健保署取消此限制，如果篩檢出新的感染個案，只要第一次抽血檢測出c肝病毒，就應該立即接受治療，不要再追蹤6個月，否則病人可能不再回診，影響根除計畫。

對此，戴雪詠指出，口服新藥的仿單對於慢性C肝的定義就是感染超過6個月以上，依規定是不能馬上服用，為此，4 月共擬會議邀集專家臨床醫師討論此案，希望盡快幫這群新病友解套。

此外，基層診所醫師抱怨C肝藥價昂費，光繳給國稅局的稅就都不夠，影響服務意願。台大醫院名譽教授、肝基會執行長楊培銘解釋，依照現行稅制，基層診所的兩成收入必需報稅，但一個C肝療程額度達25萬元，每治療1個病人就需繳稅5萬元，但藥廠能給的利潤有限，診所醫師每治療一個C肝患者，就得多賠，以致診所醫師不願意收案。

對此，C肝旗艦計劃辦公室主任蒲若芳說，「這確實是個問題」。蒲若芳指出，診所的營收是醫師個人的收入，與在醫院執業的醫師領薪水不同，稅制不改，無法吸引基層醫師收治病人。健保署則表示，已與國稅局討論解決方案。