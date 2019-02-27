嘉義長庚「微根除計畫」 結合醫療與戶政找病人

2019-02-27 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



圖為肝基會下鄉， 希望透過篩檢找出C肝患者。圖／本報資料照片 分享 facebook 政府宣示2025年根除C肝，到底怎麼做，其實醫界也還在摸索。嘉義長庚正在實施「微根除計畫」，試範地區選定位於嘉義長庚醫院、C肝高盛行區─六腳鄉，希望結合醫療與戶政單位的力量，盡可能找出該鄉所有感染者，並給予治療。

嘉義長庚肝膽腸胃科主治醫師盧勝男為「微根除計畫」主持人，他解釋，之所以選擇六腳鄉作為試辦地點，除了C肝盛行率偏高之外，該鄉1/3人口在長庚就醫，透過病歷，方便篩選出病人。

盧勝男指出，今年健保C肝口服新藥給付限額4萬人，首度不再限定肝纖維程度，光是這1、2個月就用了1萬多個名額，如何找出需要治療的人，就顯得相當重要，這正是六腳鄉「微根除計畫」第一步。

第二步就是今年4月起，將在六腳鄉進行普查性篩檢，若依1個鄉約2萬人口計算，扣除掉不易感染C肝病毒的族群，大約一半人口，再扣掉已篩檢或之前已接受干擾素治療過的人數，盧勝男估計只需再篩3000人，而這些可能都是關鍵的病人。

這是全球第一次「微根除計畫」，難度很高，盧勝男形容，這不是只需要錢而已，還需要戶政單位幫忙，才能調出各村的C肝盛行率，精準找出目標對象接受治療或篩檢，這部份還得靠嘉義縣衛生局協助。

盧勝男強調，醫界只會治病，而較缺乏篩檢經驗，所謂「根除」計畫也是第一回，從來沒人做過，因此，必須有人踏出第一步，假如小鄉小區域能夠成功根除C肝，成為示範點，未來就能擴及到全國各地，完成2025年消滅C肝的目標。

六腳鄉「微根除計畫」將在明年1月得到初步答案，盧勝男說，沒有人做過微根除這件事，屆時將計算出一個治療率，它就是一個數字，不代表成功或失敗。