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國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局4月將推春遊國旅補助方案。記者吳姿賢／攝影
交通部觀光局4月將推春遊國旅補助方案。記者吳姿賢／攝影
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春遊國旅補助4月上路，總經費約8億元，交通部觀光局初步規畫不分年齡補助住宿500元，地方政府可自行加碼，尚未正式定案。旅宿業者擔憂，旅客早就對國旅補助麻痺，如今補助金額還從過去最高1500元降低到500元，吸引力更是大減。學者批評，國旅補助成為常態，政府未來無法收尾，難找到理由讓補助停下來。

DOMO國際連鎖旅宿集團執行長李奇嶽說，前兩波暖冬遊補助提升業績，宜蘭淡季住宿率從2至3成衝高到7至8成，站在業者角度值得開心，但長期仍應改善台灣觀光體質，幾次補助下來已有疲乏趨勢，旅客胃口被養大。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，補助若降低到500元，只有原本就要旅遊的人會申請，難以吸引民眾特地為了500元出門玩。當國旅補助成為常態，只能用更多錢吸引民眾，否則最後市場仍會回到基本面，不如將資源拿來輔導旅宿業者，開發更新更好的景點。

陳家瑜說，觀光局去年因應花蓮強震推出的補助才有正當性，現在常態性的國旅補助已成政治性考量，效果會慢慢遞減，但政府將難以收尾，找不到合理理由停止補助，甚至會被習慣接受補助的業者抗議或質疑。

有資深旅宿業者私下痛批觀光局「大撒幣」，從未找業者討論就一味推出補助，對國家長遠觀光效益沒有幫助，大部分業者反而希望觀光局將資源拿來查緝非法日租套房，真正改善旅宿經營環境，否則若未來經費花光、再也不補助，旅宿業者怎麼辦？

據了解，觀光局前天向交通部長林佳龍報告春遊方案，但尚未核定，預計今日對外說明春遊補助方案確切內容。觀光局長周永暉強調，春遊方案尚在研擬也尚未定案，全部整體配套措施也需要再確定。

國旅補助世新大學
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