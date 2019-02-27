調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



公衛學者發現眾多C肝村，如何「全篩全治」成為現階段肝炎防治的關鍵，政府應該想辦法讓不願意篩檢的民眾走出來。圖為醫師為患者進行腹部超音波示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片 分享 facebook 僅有國中學歷、年近七旬的嚴姓牙科密醫，年輕時在台北向齒模師學習假牙製作技術，18歲回到苗栗頭份，開起沒有招牌的牙醫診所，無照行醫，替人拔牙、製造假牙，這一開就是50年，以低價吸引鄉親上門。

保守估計，接受過嚴姓密醫療的病患恐達數千人，均成了C肝潛在高風險族群，甚至早已是肝炎患者，但本身卻不自知。早期台灣偏遠地區密醫橫行，且部分藥局私下幫人「吊大筒」（打點滴），針具器械未能徹底消毒，傳散肝炎病毒，形成不少C肝村、C肝部落。

行政院國家C型肝炎旗艦計畫辦公室流行病學組專家群整合七大指標，包括社區篩檢C肝篩檢陽性率大於10%、肝癌發生率、健保資料庫C型肝炎就診率等，將全國各地C肝盛行率風險層級畫分為零至七級，第七級為感染盛行率最高地區，其中就包括苗栗縣苑裡鎮。

從小在苗栗苑裡長大的陳先生表示，以前當地的密醫家數不少，儘管外面沒有招牌，但居民只要是感冒發燒或腹瀉、頭痛，以及牙痛拔牙，都知道可以就近找誰看病拿藥，因為距離苑裡最近的大醫院都在台中，來回可得花上一天時間。

除了密醫之外，西藥房也可能是傳染C肝病毒的大本營，陳先生說，以前藥房裡的藥劑生也常幫人打針、吊大筒，忙的時候，連藥師娘也會扎針，幾乎都是共用針頭。

回憶起小時候的貧乏醫療環境，苗栗縣立委徐志榮充滿無奈，他說，兒時生病時，很少看到穿白袍的真正醫師，都是住家附近的「小醫師」（客家話）照顧鄉民的健康。

徐志榮指出，那時醫療水準較差，即使至診所就醫，打針、吊點滴，護士小姐根本不會更換針頭，只用酒精消毒，肝炎病毒就這樣傳散開來。成年後，做了健康檢查，發現C肝抗體為陽性，顯示他也被感染過，只是幸運地自然痊癒，並未帶原。

除了苗栗苑裡，第七級感染盛行率最高的地區還包括台中市后里區、雲林縣元長鄉、嘉義縣義竹鄉、高雄市梓官鄉等，均屬偏遠鄉鎮，早期醫療資源貧乏，密醫眾多，針頭重複使用，僅以沾酒精的棉花擦拭，簡單消毒，又扎在下一個病人身上。

C型肝炎旗艦計畫辦公室主任蒲若芳表示，國內部分地區C肝感染者出現群聚現象，具有地緣關係，以梓官鄉為例，民間社團一次前往篩檢，在所有受檢民眾中，竟超過一半呈現陽性反應。

陽明大學臨床醫學研究所副教授李美璇指出，台灣平均C肝感染率約在4%，但澎湖、苗栗及雲嘉南等縣市部分鄉鎮卻高達25%，例如，澎湖白沙鄉、高雄梓官鄉就出現典型的C肝村。

公衛學者發現眾多C肝村，如何「全篩全治」成為現階段肝炎防治的關鍵，李美璇直言，「國健署應有更多的努力空間」，除了成人健診之外，應該想辦法讓不願意篩檢的民眾走出來。

「民間社團充滿活力、愛心」，蒲若芳說，最近幾年不少民間機構也投入C肝防治，以扶輪社最為積極，配合國家政策，向總部申請經費，與高醫、長庚等醫療體系合作，走入偏鄉，多次執行大規模篩檢，未來健保巡迴醫療如能將C肝用藥列入服務項目，相信更可落實「全篩全治」防治目標。