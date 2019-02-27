她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市苓雅區高齡人口比例高，乳癌死亡率也高於全國平均值，做乳癌篩檢的涵蓋率卻僅4成，結合區內醫療院所推出做篩檢抽獎品活動，希望拉高婆媽篩檢率並及早治療。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 57歲的劉小姐是高雄市苓雅區衛生所的結核病患關懷訪視員，每年更要支援四項癌症篩檢業務，到處勸民眾去醫院做檢查，自己卻拖延2、3年才到醫院做乳房攝影，赫然發現左側乳房中央有0.9公分腫瘤，屬於相當早期的零期癌，開刀後追蹤至今5年未復發。

「幸好發現得早！」劉小姐在苓雅區啟動婦女乳房攝影檢查記者會上，分享意外發現罹癌的過程，她說，推動癌症篩檢已有7年之久，相當忙碌，曾有護理師勸她「年紀到了也該去夾一下」，不過因不覺得乳房有異狀，仍拖了2、3年才去檢查，沒想到醫師說「妳的片子看起來怪怪的」，最後確定是零期癌。

劉小姐表示，她遇過很多40、50歲女性，每天忙小孩、忙家庭、忙工作，卻忽略了自己身體健康，「要先愛自己才有能力愛家人」，呼籲45到69歲婦女要有自主健康管理意識，每兩年定期接受一次乳房攝影，掌握乳房健康情況。

苓雅區衛生所所長謝米枝說，苓雅區高齡人口已達19%，已屆超高齡社會標準，106年該區女性乳癌死亡率每十萬人口為14.4人，比全國12.6人及高雄市13.4人的平均值還高，分析該區高齡女性人口比例偏高、但受檢意願低，近兩年死亡率歲有下降，不過符合受檢資格者僅40%完成檢查。臨床發現，定期檢查可降低乳癌死亡率2到3成。

謝米枝表示，為鼓勵婆媽到區內天主教聖功醫院、市立民生醫院、阮綜合醫院、國軍高雄總醫院、大同醫院與愛汝診所等6家醫療院所受檢，衛生所每月抽出10多名得獎者、年終還有大獎，共有100多個獎項；衛生所也首度推出QR code預約服務，以手機掃描就能預約檢查日期，減少等候時間，約8到10分鐘就能完成檢查。相關訊息請至高市苓雅區衛生所官網查詢。