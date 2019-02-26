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外出旅遊腸胃突不適掃遊興 醫師說可能罹患旅行者腹瀉

2019-02-26 20:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

228又有四天連續假期，出遊到處吃美食不亦樂乎，但不少人明明沒有吃到壞食物，為何會出現嘔吐、急性腹痛或腹瀉現象？員林市宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師說，這種症狀俗稱水土不服的「旅行者腹瀉」，民眾應注意手部和飲食衛生，避免腸胃功能出狀況而破壞遊興。

江明師說，依據疾管署監測資料顯示，春節連假後，全國腹瀉門急診、就診達16萬1019人次，宏仁醫院收治腸胃炎掛急診的病人也比平日多二至三成，症狀多半是嘔吐和急性腹痛、腹瀉，患者第一時間無法辨別腸胃炎原因，幾乎都自認吃了不新鮮食物。

宏仁醫院的多名腹痛病人回想發病前天，除了吃下山珍海味、特色美食等好料，喝果汁、氣泡飲料，並未吃任何有腐壞味道的食物，不知為何嘔吐、肚子痛；江明師進一步詢問，發現這些病人都有旅遊史，大部分是離開平日居住的地方，到外地小住數日，甚至有病人只是回故鄉老家吃年節家常菜也鬧腸胃炎。

江明師說，出外旅遊期間，如持續2至5天，每天排3次以上的軟便或水樣便，同時出現發燒、噁心、嘔吐、腹脹、腹絞痛、腹瀉、發燒或全身疲累，極可能罹患旅行者腹瀉，也就是古人說的「水土不服」，以現在醫學角度來看，人體處於較陌生環境，對當地細菌較沒抵抗力及適應力，容易感染致病。

他說，雖然大多數的旅行者腹瀉不必治療，約1至2天後上吐下瀉等症狀會緩解，但約10%的病人可能不適症狀持續一周或更久，還引發脫水、電解質不平衡、營養不良甚至休克等問題，所以最好就醫診治，目前可用抗生素治療旅行者腹瀉，並接受醫囑休養以便早日恢復健康。

員林市宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師（左），向病患解說為何腹瀉的原因。記者何烱榮／...
員林市宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師（左），向病患解說為何腹瀉的原因。記者何烱榮／攝影
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腹痛發燒
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