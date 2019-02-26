幼童車不如小黃？ 私幼業者要教育部新車汰換給補助

2019-02-26 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



交通部宣布擬「補助計程車汰舊換新」方案，針對車齡8年以上計程車可補助最高35萬元。但中華民國兒童教保聯合總會長謝子元表示，全國幼童車多年來被強制規定10年汰換，導致業者入不敷出，全台幼童車從4萬輛迄今已減至1萬輛，教育部卻遲不肯補助。對比交通部的作為，他批評，孩子行的安全，難道不如小黃？

謝子元說，幼童車是全國所有交通載具中最安全的，依交通部路政司數據顯示，近10年來的死亡平均數趨近於零。但各地方幼童車每月約虧損4至7萬元，原因之一是「10年汰換期」，若一輛車算75萬，平均一年成本就要7.5萬；再者，幼童車雖採使用者付費，但「只有6、7個孩子，我們也得載」，加上人事、維修、折舊等費用，就成為業者龐大負擔。

謝子元指出，去年「幼照法」通過，時任國教署署長邱乾國曾表態要補助汰換，至今無下文。他也說，10年條款把國內幼童車消滅大半，市場太小，幼童車廠從原先4家減至剩1家。若汰換年限遲無解，恐影響的幼童行的安全。

教育部國教署學生事務及校園安全組組長林良慶表示，去年已委託靖娟基金會進行「補助汰換幼童專用車可行性分析評估報告」，預計今年7月31日結果出爐，教育部「沒有預設立場」。

靖娟基金會執行長林月琴表示，專案目前正在進行焦點團體訪談。她也表示，國內幼童車有多為私幼業者所有，僅少部分為非營利或公營幼兒園所有。至於實際幼童車虧損狀況，要視報告完成後的統計數據為準。

她也表示，亞洲各國多有幼童車汰換補助，例如新加坡，新車上路1至4年，補助新幣4000元（約台幣9萬元），第5年後補助下降，「鼓勵業者買新車」；日本則依照不同行政區，有不同作法，例如稅賦減免，不收牌照稅、燃料稅，也有現金補助案例。