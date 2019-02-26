「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天在立法院宣布「春遊補助」4月上路，初步規畫不分年齡，自由行每人補助500元、團客每人每日最高補助500元，各縣市都適用。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook

交通部觀光局去年到今年陸續推出暖冬、擴大暖冬補助，蔡英文總統日前宣布將擴大暖冬補助，成為常態性旅遊補助。交通部長林佳龍今天在立法院宣布「春遊補助」4月上路。據了解，觀光局已將春遊補助報到交通部路政司，昨天向林佳龍報告方案，初步規畫不分年齡，自由行每人補助500元、團客每人每日最高補助500元，各縣市都適用。不過交通部強調仍未定案，細節可能會再調整。

觀光局先前指出最快二月底提出「春遊國旅補助方案」，針對40歲以下青年自由行、60歲以上樂齡團體旅遊提供補助，不過由於擴大暖冬「全台22縣市補助」引發不少質疑，林佳龍上周到屏東台東燈會接受媒體聯訪時表示，「統統有獎」的補助方式，在同個時段補助會稀釋人潮，每個縣市應在不同季節拚觀光，才能透過特色旅遊帶來觀光人潮與商機。

不過據了解，觀光局昨天提出的春遊方案不分年齡、各縣市都有，自由行住宿補助500元、團客每人每日最高補助500元，也鼓勵地方政府加碼補助，採雙重補助讓民眾住宿補助金額再拉高。對此，交通部表示目前尚未定案，後續仍待開會研商討論，定案後將儘速公佈。由於明天交通部將召開部務會報，預計最快明天傍晚會有初步方案。