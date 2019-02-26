胰臟癌很難發現？專家說其實有這些方法

2019-02-26 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



去年裕隆集團董事長嚴凱泰、藝人安迪因食道癌病逝，國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗指出，食道癌屬上消化道癌的一種，上消化道癌死亡率與國人較重視的肺癌、肝癌，其實不分軒輊，但上消化癌難以早期發現與治療，提醒有症狀的民眾別怕接受胃鏡、大腸鏡等檢查。

陳立宗指出，除了食道癌，上消化道癌還包括胰臟癌、膽囊及肝外膽管癌、肝內膽管癌、胃癌等。2014年新發癌症人數約10萬人，死亡人數4.6萬人，平均死亡率近45%，其中肺癌死亡率約73%、肝細胞癌約70%，上消化道癌69.2%，排名第三。

若再細分，以胰臟癌死亡率89.6%居各種癌別之冠，陳立宗說，上述5種上消化道癌每年新增人數約1萬人左右，與肺癌、肝癌人數相去不遠，但上消化道癌難以早期發現與治療，發現時往往為時已晚，不容小覷。

其他癌別相較，上消化道癌的篩檢工具和治療用藥也有待發展，目前國健署提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌四癌篩檢，並透過肝炎防治揪出肝癌；上消化道癌可用藥物少，因為病人少，治療用藥經食藥署核准或納入健保給付的也少，等同於「用藥孤兒」。

事實上，已有研究發現，有些治療其他癌症的藥物，對上消化道癌也有效，例如大直腸癌用藥對胰臟癌的治療效果不錯，但這些藥物的適應症未包括上消化道癌症，就算有藥可用，也沒有健保給付，這也是治療上消化道癌的臨床困境之一。

陳立宗認為，降低上消化道癌發生率，主要還是靠預防，例如食道癌致病因子與口腔癌類似，民眾應避免抽菸、嚼檳榔，並且少喝酒；胃癌早期症狀是胃潰瘍，其致病原因之一是感染幽門螺旋桿菌，檢出幽門螺旋桿菌的患者，在接受殺菌治療前，最好作一次胃鏡檢查。

胰臟癌目前沒有較好的篩檢辦法，但慢性胰臟炎患者是潛在癌症患者；此外，如果在胰臟癌好發年齡，例如50歲或60歲罹患糖尿病，應注意是否有罹患胰臟癌的可能。預防上消化道癌，健檢時進行腫瘤指數檢測，或是肝、膽、胰臟超音波檢查，或許能早一步發現徵兆。

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