親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

胰臟癌很難發現？專家說其實有這些方法

2019-02-26 19:34聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

去年裕隆集團董事長嚴凱泰、藝人安迪因食道癌病逝，國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗指出，食道癌屬上消化道癌的一種，上消化道癌死亡率與國人較重視的肺癌、肝癌，其實不分軒輊，但上消化癌難以早期發現與治療，提醒有症狀的民眾別怕接受胃鏡、大腸鏡等檢查。

陳立宗指出，除了食道癌，上消化道癌還包括胰臟癌、膽囊及肝外膽管癌、肝內膽管癌、胃癌等。2014年新發癌症人數約10萬人，死亡人數4.6萬人，平均死亡率近45%，其中肺癌死亡率約73%、肝細胞癌約70%，上消化道癌69.2%，排名第三。

若再細分，以胰臟癌死亡率89.6%居各種癌別之冠，陳立宗說，上述5種上消化道癌每年新增人數約1萬人左右，與肺癌、肝癌人數相去不遠，但上消化道癌難以早期發現與治療，發現時往往為時已晚，不容小覷。

其他癌別相較，上消化道癌的篩檢工具和治療用藥也有待發展，目前國健署提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌四癌篩檢，並透過肝炎防治揪出肝癌；上消化道癌可用藥物少，因為病人少，治療用藥經食藥署核准或納入健保給付的也少，等同於「用藥孤兒」。

事實上，已有研究發現，有些治療其他癌症的藥物，對上消化道癌也有效，例如大直腸癌用藥對胰臟癌的治療效果不錯，但這些藥物的適應症未包括上消化道癌症，就算有藥可用，也沒有健保給付，這也是治療上消化道癌的臨床困境之一。

陳立宗認為，降低上消化道癌發生率，主要還是靠預防，例如食道癌致病因子與口腔癌類似，民眾應避免抽菸、嚼檳榔，並且少喝酒；胃癌早期症狀是胃潰瘍，其致病原因之一是感染幽門螺旋桿菌，檢出幽門螺旋桿菌的患者，在接受殺菌治療前，最好作一次胃鏡檢查。

胰臟癌目前沒有較好的篩檢辦法，但慢性胰臟炎患者是潛在癌症患者；此外，如果在胰臟癌好發年齡，例如50歲或60歲罹患糖尿病，應注意是否有罹患胰臟癌的可能。預防上消化道癌，健檢時進行腫瘤指數檢測，或是肝、膽、胰臟超音波檢查，或許能早一步發現徵兆。

•聯合報與國衛院、高醫大附設中和紀念醫院將於3月16月、17日共同主辦「2019防癌高峰論壇」，由國內頂尖專家聯手解答抗癌疑惑，傳授現代人必備防癌新知。

歡迎關心癌症新知的民眾與癌友免費參加，報名專線：02-8692-5588轉2698，相關訊息請掃QR Code。

國衛院癌症研究所所長陳立宗。記者葉信菉／攝影
國衛院癌症研究所所長陳立宗。記者葉信菉／攝影
分享
國衛院癌症研究所所長陳立宗。 記者葉信菉／攝影
國衛院癌症研究所所長陳立宗。 記者葉信菉／攝影
分享

癌症死亡率食道癌
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

青壯年中風將拖垮家 物理治療師：把握半年復健黃金期

2019-02-26 19:22

國姓枇杷遇暖冬產量減 品質卻不降反升

2019-02-26 19:21

教育部DOC行動近用計畫 偏鄉平板電腦免費借

2019-02-26 19:15

228連假賞紫藤花！嘉義166縣道23處開紫色花海

2019-02-26 18:35

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 17:17

影／東南亞登革熱延燒台灣 沒入夏就達65例創十年新高

2019-02-26 16:06

副總統、天主教教宗特使周五參加雲林全國聖體大會

2019-02-26 16:06

車禍癱瘓珣珣近況曝光 「想趕快好起來，帶爸媽去玩」

2019-02-26 16:59

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

2019-02-26 15:07

看見齊柏林 「思念密碼」募資最後兩天！

2019-02-26 14:38

台灣青壯世代調查 願加班會存錢、不婚不生養寵物

2019-02-26 14:05

婦人罹急性青光眼 把握黃金期治療免失明

2019-02-26 19:08

度數泳鏡「不能隨便賣」 食藥署抓出沒資格又亂賣業者

2019-02-26 18:13

聽力「亞健康」？ 醫師：及早對症下藥

2019-02-26 18:00

郵政物流園區計畫 吞吐全國7成貨運

2019-02-26 17:58

228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 17:46

臉書不實食品廣告 食藥署照片也遭業者移花接木

2019-02-26 17:42

保護屏東「滿天星斗」 創造星空旅遊新商機

2019-02-26 17:41

迎戰糖胖症 減重手術有機會一併「減」掉糖尿病

2019-02-26 17:40

拚228連假 人氣故宮南院營造藝術花海地景吸睛

2019-02-26 17:40

來吧！一起回到盛滿日光的所在

2019-02-26 17:13

音盤貓抓版 貓咪變DJ

2019-02-26 17:11

機車考照3.0！全球首創機車危險感知影像測驗3月上線

2019-02-26 17:10

哥有練過！ 專業級的掉棒指揮

2019-02-26 17:09

搶搭「還願」潮...勞動部長有話對美心爸爸說

2019-02-26 17:09

旅館全聯會：日租套房對吸毒、嫖妓、賭場隱匿不報

2019-02-26 17:09

要追求幸福 先培養適應力

2019-02-26 17:03

女友公主病？ 中醫新觀點：過敏＋肝火太旺

2019-02-26 17:02

今年發票中獎很有感 200元增2組7月起雲端發票加開獎

2019-02-26 16:58

桃園麻疹女個案曾夜唱、逛燈會 先後接觸約92人

2019-02-26 15:58

教師爭取放勞動節 勞團：受薪階級都需合宜休假

2019-02-26 15:41

30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 15:32

糖福茶、菊花茶、深海魚油可治糖尿病？國健署：假的！

2019-02-26 15:29

Cheers雜誌大學辦學績效評比 靜宜名列私校第四

2019-02-26 15:25

焦慮﹑擔心、絕望 孕婦最怕這個無形殺手

2019-02-26 15:18

高鐵商務車廂 4月1日起取消9折優惠

2019-02-26 15:08

食品可治糖尿病？不實廣告讓名醫、衛福部都受害

2019-02-26 15:07

機車考照3.0！全球首創機車危險感知影像測驗3月上線

2019-02-26 15:04

影／桃園機場啟用40周年生日快樂

2019-02-26 15:01
看更多

熱門文章

回國沒帶豬肉也遭罰？ 還有這些雷不能踩

2019-02-26 09:00

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

2019-02-26 15:07

台灣攝影師獲世界比賽首獎 連泡6天冰溪拍出鮭魚洄游

2019-02-26 13:30

國道出口插隊最高罰6千！ 「電眼」伺候年底再增共18處

2019-02-25 21:48

極端氣候 彭啟明：今年恐創台灣觀測史最暖冬天

2019-02-26 07:46

郵局「賣保險」占考績5成 中華郵政：不妥但未違規

2019-02-26 11:59

桃園麻疹女個案曾夜唱、逛燈會 先後接觸約92人

2019-02-26 15:58

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

今日星座運勢／金牛微笑處事助好運 財運一路暢通

2019-02-26 00:00

吳德榮：228連假頭、尾北台灣都一波天氣變化

2019-02-26 07:58

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

車禍癱瘓珣珣近況曝光 「想趕快好起來，帶爸媽去玩」

2019-02-26 16:59

蘇花改明年春節全線通 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 11:15

台灣青壯世代調查 願加班會存錢、不婚不生養寵物

2019-02-26 14:05

東北季風減弱…雨停了 今各地回溫

2019-02-26 05:36

何弘能的下一步 赴北醫大擔任總顧問

2019-02-26 12:57

塞車時業績最好！這個服務區15年營業額年年得第一

2019-02-25 21:23

離職好友想回鍋 技能不足想靠他「跟老闆講兩句」

2019-02-26 15:19

影／齊邦媛獲印大榮譽博士 憶中年求學「像一場夢」

2019-02-26 04:02

病人滿到大廳 台大急診爆量逾百人等住院

2019-02-26 13:35

台東出現1.5米長浪 東半部、恆春半島注意海邊活動

2019-02-26 08:27

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47

雨停了！東北季風減弱 明天各地回溫

2019-02-25 22:15

流感重症合併腦炎 7歲女童遊日染病死亡

2019-02-26 14:06

影／公費流感疫苗可望變四價 最快10月開打

2019-02-26 11:32

5人合資買刮刮樂 幸運刮中賓士車加200萬

2019-02-26 13:28

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

萊爾富美式咖啡「升級不加價」！限量祈願莊園精品咖啡香醇更有感

2019-02-26 16:32

30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 15:32

腦中風別怕 「這」原則避免拖垮一家人

2019-02-26 10:41

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

打開電視只能看阿嬤時代的片 消基會籲終結第四台亂象

2019-02-26 12:59

萬眾矚目阿里山花季3月9日登場 假日賞花交通管制接駁

2019-02-26 11:29

小7第二波集點來囉！限量「Samsonite RED筆電後背包」2/27開放預購

2019-02-26 13:31

因應228連假如海嘯般人潮 台灣燈會集中接駁火力

2019-02-26 13:05

咖樂迪進口日品牌紅茶 殺蟲劑超標5倍退運

2019-02-26 14:32

看見齊柏林 「思念密碼」募資最後兩天！

2019-02-26 14:38

影／麝香貓、遊隼頻出沒 鳥會將辦協和電廠除役說明會

2019-02-26 10:48

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top