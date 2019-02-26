「音為愛」詞曲比賽 鼓勵投入創作

2019-02-26 20:09 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



在台北市內合唱團優雅的合唱聲中，「音為愛」詞曲創作比賽宣佈將在3月2日舉行頒獎暨發表首演！由扶輪社及台北市內合唱團合作舉辦的這場創作比賽中，得獎多為20餘歲的年輕族群，扶輪社3521區總監王光明表示，這正是此次比賽的主要目的，鼓勵年輕人才投入詞曲創作，並散發愛與光明。

回憶當初發起「音為愛」比賽的原因，王光明表示是因聽到國家文化藝術基金會感嘆，台灣詞曲創作的年輕人才越來越少，才發起此項活動。而為符合扶輪社主旨，此次以「愛」、「激勵人生」、「反毒」為創作主題，期望能將正能量透過傳唱樂聲散發出去。王光明在致詞時，手一直緊緊牽著其夫人的手，也無形中表達出了比賽的「愛」之主旨。

台北市內合唱團藝術總監陳雲紅表示，此次得獎者名單都是每位老師獨自在家中苦思好一段時間後，才投票選出來的。作品要能獲得勝出，不只要能散發出強烈感情，更重要的是要能感受到一股愛的能量。

在26日舉辦的先行記者會上，台北市內合唱團先行表演了一首得獎作品「旅行的約定」，主持人金終獎得主張翰揚也朗誦另一個得獎作品「激勵人生」，優美的聲音與文字內容均讓人感受到一股正向美好的感覺。主辦單位表示，此次得獎作品將在3月2日於台北中山堂進行首演發表，屆時也會舉辦頒獎典禮，歡迎民眾前往觀賞。

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