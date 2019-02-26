青壯年中風將拖垮家 物理治療師：把握半年復健黃金期

2019-02-26 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



56歲的陳先生經營水果攤，有抽菸、喝酒習慣的他，某天突然半邊肢體無力送醫，竟是出血性腦中風，後雖救回一命，但身體右半側無法動彈，得透過復健才能逐漸恢復行走能力。物理治療師表示，青壯年發生腦中風，將對家庭經濟及家人生活將造成極大影響，應在半年內積極復健，不因中風而拖垮一個家。

收治病患的活力得中山脊椎外科醫院物理治療師徐佩萱說，陳先生正值壯年，沒有三高病史，但菸酒不拒，中風後右半側癱瘓，無法自己下床、也不能從輪椅上站起來，他咬牙反覆練習翻身、轉位，以及從坐到站等動作，6個月後終於逐漸能自行行走、緩慢上下樓梯等。

衛福部105年最新統計，腦中風是國人10大死因第4位，即使存活，患者半年內失能比率高達51.72%，嚴重影響病患生活品質，也成為照顧者沈重負擔。徐佩萱表示，若能在半年黃金期內持續積極復健，有7、8成能恢復行走能力，回歸正常生活，甚至重回職場打拚。

徐佩萱表示，中風後愈早開始復健，就愈有機會重拾生活自理能力，主要以恢復日常功能為主，包括翻身、床上坐起、床上移位到輪椅、行走及上下樓梯等，並能防止關節僵硬、孿縮及褥瘡。除了患者調適心情、堅持意志力外，家人的陪伴支持也能增加患者復健意願。

徐佩萱說，患者除了每天持續做半小時復健訓練，在家也要持續做簡單運動伸展、提升肌力，包括「拱橋運動」，採屈膝仰臥，抬高骨盆離開床墊，維持5-10秒放下休息數秒，可伸展下背與髖部，也有助於床上活動、使用便盆、減壓、下肢穿衣及從坐姿到站姿的練習。