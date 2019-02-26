教育部DOC行動近用計畫 偏鄉平板電腦免費借
行政院前瞻基礎建設計畫下「數位建設─普及國民寬頻上網環境計畫」，提供偏鄉民眾資訊設備使用及資訊課程學習，並提供平板電腦免費借用服務，以達到保障基本數位人權目標。教育部表示，108年已有16縣市84個數位機會中心（DOC）提供服務，偏鄉民眾可到計畫網站(https://itaiwan.moe.gov.tw/tablet/index.php)參考DOC服務據點及借用規則。
教育部推動「數位機會中心行動近用計畫」，由設置在偏遠鄉鎮的數位機會中心（DOC）提供服務據點，開設資訊課程給不會使用手機或平板電腦的民眾參與上課，若回家沒有工具練習，還可以把平板電腦借回家使用，讓偏遠鄉鎮的民眾也可以透過學習及使用行動載具，感受現今數位生活的便利。
資訊課程是依據民眾需求規畫與生活應用相關的基礎課程，包括基礎的平板設定、拍照與修圖、社群軟體、查詢天氣及路況、還可學習看影片和唱歌等功能，歡迎對手機或平板電腦操作不熟悉的民眾可就近參與課程。
屏東佳冬DOC的楊水泉，今年76歲，在上課前完全不知道平板電腦是什麼，但藉由課堂老師的教導及協助，學會了如何使用平板電腦拍照、錄影，並於課後借用平板電腦回家，在家練習拍照的過程中，也與孫子有新的話題，平板電腦不只能複習課程內容，也可與孫子一同遊玩，增進了祖孫關係，讓他感覺非常幸福。
苗栗三灣DOC的謝杏玲，在上完課後把平板電腦借回家，讓行動不便的長輩在家中可以透過平板電腦聽懷舊老歌及撥打免費視訊電話與朋友家人交流，讓生活增添不少色彩。
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