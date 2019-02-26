教育部DOC行動近用計畫 偏鄉平板電腦免費借

2019-02-26 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



行政院前瞻基礎建設計畫下「數位建設─普及國民寬頻上網環境計畫」，提供偏鄉民眾資訊設備使用及資訊課程學習，並提供平板電腦免費借用服務，以達到保障基本數位人權目標。教育部表示，108年已有16縣市84個數位機會中心（DOC）提供服務，偏鄉民眾可到計畫網站(https://itaiwan.moe.gov.tw/tablet/index.php)參考DOC服務據點及借用規則。

教育部推動「數位機會中心行動近用計畫」，由設置在偏遠鄉鎮的數位機會中心（DOC）提供服務據點，開設資訊課程給不會使用手機或平板電腦的民眾參與上課，若回家沒有工具練習，還可以把平板電腦借回家使用，讓偏遠鄉鎮的民眾也可以透過學習及使用行動載具，感受現今數位生活的便利。

資訊課程是依據民眾需求規畫與生活應用相關的基礎課程，包括基礎的平板設定、拍照與修圖、社群軟體、查詢天氣及路況、還可學習看影片和唱歌等功能，歡迎對手機或平板電腦操作不熟悉的民眾可就近參與課程。

屏東佳冬DOC的楊水泉，今年76歲，在上課前完全不知道平板電腦是什麼，但藉由課堂老師的教導及協助，學會了如何使用平板電腦拍照、錄影，並於課後借用平板電腦回家，在家練習拍照的過程中，也與孫子有新的話題，平板電腦不只能複習課程內容，也可與孫子一同遊玩，增進了祖孫關係，讓他感覺非常幸福。