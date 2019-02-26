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228連假賞紫藤花！嘉義166縣道23處開紫色花海

2019-02-26 18:35聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

每年3月是紫藤花開的季節，嘉義紫藤花季預計在3月登場，其中，嘉義梅山鄉瑞里村沿著嘉義166縣道平均每公里就有一處賞花點，共有23處可欣賞到紫藤花，若是想搶先一睹其風采，可趁228連假期間前往賞花。

嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花種植密度為全台第一，每逢紫藤花開季節，紫色小花朵成串垂墜而下，一走進其中彷彿有被紫色花海給包圍的錯覺，不僅浪漫無比，還可以聞到淡淡香氣，因而成了許多遊客必來拍照打卡地點。

雖然紫藤花季預計在3月登場，不過今年已經有不少景點陸續開花，像是166縣道79K處蕙茗餐廳，以及79.5K處瑞里印象咖啡木屋民宿等，目前已經約開花1到2成，正好接下來是228連假，可趁假期前往賞花。紫藤花花期約1個月左右，預計在3月11日前後達到盛開期，可以把握機會賞花。

此外，每年嘉義縣政府都會舉辦紫藤花季，今年特別與阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會以及嘉義縣民宿發展協會共同推出的紫藤花下品茗，以及瑞里咖啡烘焙DIY體驗，若是3月期間入住瑞里村合法旅宿，就可以向民宿業者預約免費體驗。

嘉義縣166縣道賞花地點，包含星光森林民宿、雲潭舖子、三華生態民宿、漫步雲端民宿、瑞佳茶葉民宿、幼葉林餐廳、阿喜紫藤（需預約）、遇見彩虹生態村、瑞里幼葉的林民宿、瑞泰茶葉民宿、綠色隧道休息站、瑞里國小、瑞里印象民宿、王鼎茶園民宿、瑞里茶壺民宿、瑞里孟宗築民宿、蕙茗園民宿、阿和的佳民宿、茗園茶葉民宿、小公主咖啡、瑞里社區活動中心、青葉山莊民宿、賴坤陽的家，大致上落在64.5公里到80公里處，可沿途前往尋找賞花點。

嘉義紫藤花季預計在3月登場，但目前已經有部分區域開花。圖／嘉義縣政府提供
嘉義紫藤花季預計在3月登場，但目前已經有部分區域開花。圖／嘉義縣政府提供
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民宿瑞里紫藤花
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