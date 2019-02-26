度數泳鏡「不能隨便賣」 食藥署抓出沒資格又亂賣業者

2019-02-26 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「度數泳鏡」已經在1年半前列入醫療器材管理，非藥商資格的業者不能隨便販售，個人也不得隨意轉賣，違規者將被罰3萬以上、200萬以下罰鍰食藥署今公布日前稽查結果，2家體育用品店沒申請藥商資格販售度數泳鏡，另有3家業者販售不合格度數泳鏡，目前已交由地方衛生局裁處，並開罰，要求產品回收。

四眼田雞想在水中當蛟龍，過去只能配戴隱形眼睛加上一般沒有度數的泳鏡加減用，直到度數泳鏡問世後，四眼田雞不用在冒著風險於水中游泳。但是衛福部食藥署因應國際潮流，在105年公告有度數的泳鏡將列為醫療器材，在公告以前製造的度數泳鏡，最晚只能賣到106年的8月底。

北區管理中心科長周珮如說，今公布去年10到11月稽查市售醫材的結果，有3家業者販售的近視泳鏡或是度數泳鏡不合格，像是位於台南的雅婕有限公司，販售的度數泳鏡雖然是公告前製造的，但依照規定只能賣到106年8月底，業者至今仍在賣，目前已依消保法要求業者回收販售產品，並且將依規定開罰6萬以上、150萬元以下罰鍰。

其餘2家業者，分別是玄光企業販售的玄光近視泳鏡，產品外包裝的醫材批號與食藥署核定的不符已被開罰3萬元；冠馳股份有限公司也犯了類似錯誤，販售的矯正鏡片則是外包裝未標示批號。

同時也稽查低周波治療器，市場上是否有水貨等問題，同步發現台灣可威有限公司販售的艾樂舒低周波治療器，外包裝標示與原本核准不符，已移請地方衛生局裁處；虹泰企業有限公司仁德廠，販售的醫卡低周波治療器，業者將原本核定的「衛署醫器製字」自行改為「衛部醫器製字」。

周珮如說，業者隨著衛生署升格衛福部，逕自也把核定字號給升格，這是完全不行的，提醒業者許可證字號必須要和當初食藥署核定的文字一模一樣，不能隨意替許可證字號升格，依法已開罰3萬元。

周珮如提醒，度數泳鏡已經屬於醫材，民眾購買度數泳鏡回家，也不能隨意轉賣，若要販售一定要有「藥商」資格，否則一樣會依照違反藥事法，開罰3萬以上、200萬元以下罰鍰。