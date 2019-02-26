鳳鼻頭軍事遺址文資會勘 城牆和地下坑道曝光

2019-02-26 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市文化局今天進行「鳳鼻頭城牆和地下坑道文化資產價值評估會勘」。鳳鼻頭山從二戰至今一直是軍事重地，地方傳說不斷，說地底下有日軍坑道。文史工作者研究鳳鼻頭舊城牆，找到1944年日軍《鳳鼻頭軍築城陣地要圖》，證實傳說為真，並探勘日軍坑道。文資委員將由「稀有性」及「歷史性」，來評估是否有列入文化資產的潛力。

台17線小港往林園方向的鳳鼻頭，有處舊城牆，民眾懷疑是古蹟，林園人說那是1960年代陸戰隊的訓練基地，莫衷一是。左營桃子園的海軍陸戰隊隊史館開幕時，展示兩張1962年11月，故總統蔣介石視察海軍陸戰隊攻城演練照片，赫然就是鳳鼻頭的城牆，證實林園人的說法。

文史工作者廖德宗推測，那時老蔣仍準備反攻大陸，1962年指示陸戰隊99師仿建古城牆，演練攻城戰技。99師工兵營接到要蓋大陸城牆的指令，可能就參考左營舊城型式，在沿海路的小山丘蓋了這座像是電影場景的古城牆，也有一說是蓋給老蔣登高視察海陸。老蔣總統對演習感到滿意，嘉許陸戰隊的演練，才留下珍貴的老照片。

廖德宗將1944年《鳳鼻頭軍築城陣地要圖》與現今地圖比對，發現1960年代的陸戰隊城牆，是蓋在日軍陣地的機槍砲台上方。陣地要圖也顯示1962年陸戰隊城牆下方，有一條日軍坑道，通過台17沿海公路下方，直通到鳳鼻頭海邊的陸戰隊營區。高雄市舊城文化協會探勘小組多次勘查附近的廢棄營區，終於找到日軍坑道。

會勘成員今天從一處隱蔽口進入，入口之後有一條紅磚道，長約50公尺，以緩坡往下延伸，到了沿海公路下方改以涵管方式通過，管徑約1.2公尺，至海邊的鳳鼻頭營區。舊城文化協會理事長郭吉清推測，因二戰期間沿海路有一條運糖鐵路，路面載重量大，因此日軍將路面下方坑道設計成涵管，供日軍以彎腰爬行通過。