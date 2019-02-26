聽力「亞健康」？ 醫師：及早對症下藥

2019-02-26 18:00 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「聽的好，才會學得好。」亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主任田輝勣26日於愛耳日宣傳活動中表示，，小朋友在進入學習階段的時候，聽的好對於小朋友心理的健康很重要，聽不好，容易對日常生活產生限制。他也建議，若聽力損害的情形能早期發現，應及早配戴電子耳或助聽器，才能有效舒緩症狀，回復正常人際溝通。

田輝勣指出，聽力有障礙的人，外表看起來雖然正常，但因為聽不到而無法溝通，因此容易產生多疑、焦慮等症狀。他說，其實有些小孩只是單純的中耳積水，但父母通常忽略症狀，導致病情加重，希望未來能透過全面的聽力篩檢，幫助需要的人盡早「對症下藥」。

聽力影響健康

他補充，若小朋友如果有先天的問題，對於社會的環境認識會減少，而在進入學習階段的時候，「聽的好，才會學得好。」有時候小朋友講話會支支吾吾，可能是因為他耳朵聽不太清楚，所以不太能表達自己的情緒。因此，聽的好對於心理的健康很重要，聽不好，容易對日常生活產生限制。

「老人家發現聽損應盡早配戴助聽器！」田輝勣說，據研究發現，配戴助聽器可減少失智症發生的機率，然而若聽損狀況嚴重時才開始配戴，其實成效不彰，他說，目前很多國家都有針對助聽器制訂補助，但由於我國政府對於殘障標準規定較為嚴格。

他提醒，許多老人家會希望節省開銷，病情一拖再拖，往往到了一定的程度後才開始配戴助聽器，但那時身體的神經已經不容易受到刺激，對於辨音的能力也退化，需要3-5年的時間才會逐漸好轉，復健之路會更顯漫長。

儘早對症下藥

田輝勣補充，在台灣，造成聽力障礙常見的原因包括「退化」、「感染」，例如中耳炎、中耳積水、病毒感染等等，但民眾能透過疫苗施打減少症狀發生，「噪音」則在如今的工業社會中無法避免，「基因」、「腫瘤」也都會影響人體聽力發展。

他也建議，近期處於季節交換之際，老年人因為耳咽管逐漸失去彈性，容易造成「突發性耳聾」的症狀，民眾睡覺時也不要戴著耳機聽音樂，同樣容易導致慢性的突發性耳聾。

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