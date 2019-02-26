228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



連假期間最適合全家出遊，今年春節天氣晴朗，全台遊樂園人潮不斷，緊接而來一連四天的2/28假期，業者也抓緊推出門票優惠。2/28至3/3日期間，劍湖山世界主題樂園加碼送出門票優惠價，第二人加購價28元，或加入Line群組也可享有399元的門票優惠；台中麗寶國際賽車場推出兩種套票優惠1,250元；六福村號召民眾捐40連號發票，入園享299元優惠，全新動物體驗「鳥飛飛保育員」同步優惠899元。

位於雲林的劍湖山世界在228連假期間，推出第二人門票只需加購28元的門票優惠(需先購買一張原價899元門票)，或是加入劍湖山Line群組，至現場票口購買每張399元的入園優惠票。另外，劍湖山同步推出1,460元的年票優惠，平均每天入園只需4元；季票則享999元優惠，可於三個月內每天入園體驗遊玩樂趣及享用樂園美食。園區內除了擁有全國唯一的幸福摩天輪，可遠眺彰化、雲林、嘉義平原風景，還有世界級的雲霄飛車、或是小型雲霄飛車等豐富設施，適合全家人一同遊玩。

台中麗寶國際賽車場於228連假期間推出兩種套票優惠，「垂直風洞X VR虛擬遊戲」、「垂直風洞X雙人座CRG Go Kart卡丁車」約4折優惠價1,250元，體驗全台唯一的地面型高空跳傘、極速奔馳的Go Kart卡丁車，或身歷其境感受超逼真VR的虛擬世界。麗寶樂園引進全台唯一的垂直風洞設備，比高鐵還快的飛行速度，每小時最高可達230公里，在地面模擬高空跳傘，如自由落體因瞬間強大陣風讓身體飄浮在空中，遊客可以在安全環境下體驗飄浮飛行的樂趣，喜歡極限運動的玩家，可以利用四天連假來趟刺激過癮的行程。