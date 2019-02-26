臉書不實食品廣告 食藥署照片也遭業者移花接木

2019-02-26 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



不肖業者太囂張。近日臉書盛傳可根治糖尿病的食品之不實廣告，連主責食藥防騙的食品藥物管理署也無故遭殃，會議照片被移花接木去幫業者的產品背書。食藥署表示，業者已違反食安法，但因網路IP位址在境外無法抓、無法罰，僅能提醒民眾勿買來路不明產品。

食安法第28條規定，食品等標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情，同時不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告。違者可處60萬以上、500萬以下罰鍰。

食藥署企科組科長黃建隆表示，該署有成立食藥廣告監控小組，監控電視、電台及網站等食藥廣告，當發現廣告涉及誇大不實或宣稱療效，即會勾稽業者資料，再發給所轄衛生局追查開罰。

以去年為例，食藥署共查獲7千多件食品、藥物和化粧品之不實廣告，共開罰2億多元，其中食品不實廣告約占二成。

但有一種廣告，食藥署也拿它沒轍，就是臉書的食藥廣告，只要IP位址在境外，不實廣告難以查緝。黃建隆坦言：「各國對這件事也相當頭大。」

為了因應類似不實廣告，食藥署除了成立「食藥膨風廣告專區」，也成立「消費者食藥防騙專區」，以提醒民眾注意。

民眾到底該如何防範不實廣告，以免遭騙？黃建隆表示，首先可看產品是否為合格廠商販售，當發現廣告只有一頁式的簡單廣告業面，沒有標示廠商名稱、負責人、生產地址或核准字號，就應起疑心。

再來，食品不是藥品，本來就沒有療效問題，當發現食品廣告宣稱有療效，業者其實已經違法。此外，身體健康本來就應透過良好生活習慣來達成，有疾病則按醫師處方或指示進行，而非只吃食品。