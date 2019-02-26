保護屏東「滿天星斗」 創造星空旅遊新商機

2019-02-26 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「滿天星斗」是星空旅遊的賣點，屏東恆春半島的無光害環境尤其適合，屏東縣天文協會與滿州鄉小墾丁渡假村合作營造星空旅遊環境，小墾丁除了將園內數百支路燈升級為向下照射的星野燈，5月也提供縣天文協會廣邀全國各縣市天文協會，以「以星換宿」方式推廣天文教育，打造星空保護星空的觀星品牌，發展星空旅遊成為墾丁地區的新特色。

台北市天文協會常務理事劉志安，星空不用花太多資源開發，只要把路燈加燈罩就可以看到顯著改善，對照台灣光害地圖與空氣品質地圖，小墾丁有機會成為台灣西部平地最佳觀星場域，目前台灣還沒有企業投入，成為光害防制及星空保護的「星野村」品牌，期許小墾丁成為台灣先驅。

他說，國際星野村都致力發展星空旅遊，知名的日本岡山縣美星町、長野縣阿智村或紐西蘭南島蒂卡波(Tekapo)小鎮都有台灣旅行社發展出成孰的星空旅遊產品，像日本北海道看不到南十字星，澳洲紐西蘭看不到北十字星，屏東只要好好努力，有機會與國際星野村結盟而南北半球通吃，吸引更多天文迷來。

屏東縣天文協會理事長張簡振豐說，日本推展一鄉一特色時，至今已是星空故鄉的美星町，沒有農特產品、獨特地景或名湯溫泉，居民就把「滿天星斗」作特色，卻引起全國轟動與國際矚目，甚至為了星空旅遊商機，成為全球首個住民自決訂定光害防制條例的地方。

屏東縣天文協會榮譽理事長施世治說，過去推動星空吶喊在貓鼻頭與跨年觀星活動在原鄉部落禮納里，是屏東縣兩大天文主題活動，去年星空吶喊移師到小墾丁，樂見小墾丁致力發展星空旅遊與天文教育，盼全面升級星野燈與「以星換宿」作為台灣嶄新的觀星品牌，帶動更多旅宿業者跟進。