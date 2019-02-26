拚228連假 人氣故宮南院營造藝術花海地景吸睛

2019-02-26 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



228連假後天登場， 春暖花開，正是戶外踏青賞花好時節，嘉義縣故宮南院不讓阿里山櫻花、黃花風鈴木專美於前，巧思舉辦「花事‧閑情─品味花器與生活」特展，在園區北側藝文廣場，栽植佈置2.6公頃花海，以及巨型青花龍紋天球瓶藝術裝置，波斯菊、向日葵、薰衣草等綠肥作物及香草植物，陸續綻放五顏六色花朵，豔麗吸睛，將繽紛到3月下旬。

故宮南院北側園區花海進入盛開期，28日至3月3日二二八連假，將邀胖卡車提供美食及樂團演出，消費打卡都有獎品，館內有兒創姐姐說三國故事，歡迎民眾賞花，享受美好假期。

故宮南院說，方便民眾全家共遊，28日至3月3日四天，每天上午10點半到下午5點半，規劃8家胖卡業者擺設美食市集，消費滿500元(不限同一攤)可兌換「赤壁圖野餐墊」，每日限量100份；下午3至5點，五八樂團爵士LIVE演出。

另下午2點，館內兒童創意中心亞洲小書房「兒創姐姐說三國故事」，4天將輪番搬演「草船借箭、望梅止渴、火燒連環船、趙子龍救主」等精彩內容，適合家長帶幼稚園至國小中低年級小朋友參加，聽故事、彩繪三國經典人物還送紀念品，每場40人，現場免費報名。