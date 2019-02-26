迎戰糖胖症 減重手術有機會一併「減」掉糖尿病

2019-02-26 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



糖尿病合併肥胖的「糖胖症」，人數年年增長，患者因需一輩子施打胰島素或服藥，生活毫無品質，但醫界發現，糖胖症患者經由減重手術，可降低體脂肪比例來調控胰島素抗性，進而緩解糖尿病，臨床統計，術後1年糖尿病完全緩解率高達75.6%。

減重還能一併「減」掉糖尿病，在醫療上已非夢想。義大大昌醫院表示，台灣居亞洲肥胖人口之冠，糖尿病盛行率也高於全球及亞太國家，平均每10名成人就有1人罹患，全台200萬糖尿病患者中約4成是肥胖族群，這類「糖胖症」患者一年花掉的藥費更是可觀。

「肥胖是導致第2型糖尿病的高危險群」，義大大昌醫院纖體中心主任宋天洲分析表示，肥胖者因內臟脂肪囤積，會促使人體胰島素分泌過盛，破壞身體既有平衡，產生惡性循環。1970年起醫界就提出「糖胖症」，美國糖尿病協會也為亞洲人設定了糖胖症醫療指引， 只要BMI（身體質量指術）值大於27.5的肥胖合併糖尿患者，可考慮施以減重手術緩解。

宋天洲近9年來執行近1400例減重手術，當中糖胖症患者約占500人，結果發現，這些患者術後1年，糖尿病緩解率達75.6%。

現年68歲的陳立愷從事餐飲業，不忌美食，體重曾飆到95公斤，糖化血色素達10.3%（正常是6.0%以下），三酸甘油酯也高到1160mg/dl（正常150mg/dl以下），需長期需服藥物及施打胰島素，對生活感到厭煩，之後接受減重手術，體重降到77公斤，糖化血色素降到6.4%，生活品質大幅改善。

早年是拳擊手的洪宗義，退役後體重飆到97公斤，糖化血色素9.5%，手術治療後，回復標準，他的減重經驗影響到也被肥胖所苦的女友， 勇於接受治療，重拾健康的兩人已經結婚。