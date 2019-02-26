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婦眼疼痛模糊 竟是眼球懸韌帶鬆脫險失明

2019-02-26 17:47中央社 台中26日電

67歲張姓婦人因眼睛疼痛、視力模糊，到醫院確診罹患白內障引發青光眼，手術時發現眼球懸韌帶鬆脫惹禍，經手術穩定病情，在黃金期內治療成功，解除失明危機，視力也大幅改善。

亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中受訪表示，患者到院時眼壓高達60毫米汞柱（正常值為22毫米汞柱以下），且有前房狹窄、瞳孔放大、角膜水腫等問題，因此先透過降眼壓點滴及縮瞳劑治療。

張耀中說，醫療團隊先為患者進行虹膜雷射穿孔術，初步確診白內障引發急性青光眼，隔天立即安排手術治療，術中發現患者除罹患白內障，眼球水晶體懸韌帶更鬆脫120度，造成水晶體往前位移。

手術先將白內障移除後，置放人工水晶體與囊袋支撐環，婦人術後隔天眼壓恢復正常，一個月後視力即恢復至0.5，生活品質也大幅提昇。

張耀中指正常水晶體由懸韌帶懸掛於睫狀體上，使水晶體前後軸與視軸一致，當水晶體懸韌帶有缺陷時，會使懸掛力量不對稱，造成水晶體位置異常，使眼壓急遽升高，發生原因多與外傷、長時間揉眼睛等有關，手術後多數人即能恢復正常，但少數人仍需透過藥物控制，才能避免急性青光眼復發。

張耀中提醒，初期白內障症狀包括畏光、視線輕度模糊、度數改變與頭痛等，尤以60歲左右白內障患者因忽略初期症狀導致白內障含水量增加，使水晶體膨脹，容易引起類似急性青光眼，民眾一定要對自身症狀提高警覺並儘早就醫，才能把握急性青光眼黃金治療時間。

白內障手術患者
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