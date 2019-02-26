女友公主病？ 中醫新觀點：過敏＋肝火太旺

2019-02-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



不少男性抱怨女友或是太太有「公主病」，對很多事情沒耐心，動不動就發脾氣。一般人認為這或許是當事人性格不佳，卻有中醫認為，不少女性都有類似性格，求診精神科、身心科卻無法斷根治癒，追根究底其實是體質出了問題，包括過敏未根治以及肝火過旺，導致易發脾氣且為人處事都沒有耐心，其實要根治女性的「怒火」，透過中醫治療可以解決。

開業中醫師陳泰瑾原本是家醫科西醫，由於自己從小就有過敏、氣喘等毛病，因此當西醫四年之後決定改行當中醫，他鑽研中醫治療過敏逾 30年，對於西醫說「無法根治」的過敏，他卻認為透過中醫療法可以斷根，不但治好困擾自己多年來的過敏、氣喘等毛病，也治好不少有過敏困擾的患者。

「過敏體質的人往往晚上睡不好，影響身心健康。」陳泰瑾說，過敏的表現除了反應在呼吸道、皮膚等處，女性也有可能因為過敏性鼻炎而長期缺氧，而臨床觀察發現，許多脾氣不好的女性都有四肢厥逆（即四肢冰冷）現象，而過敏者身體呈酸性體質，肝的代謝受影響，因此常有肝火過旺導致易發脾氣、缺乏耐心，也容易疲倦，身心負擔都大，許多人都會以「賀爾蒙不平衡」來論斷，其實透過中醫治療過敏問題，就可讓女性養成不易發怒的體質。