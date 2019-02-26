郵政物流園區計畫 吞吐全國7成貨運

2019-02-26 17:58 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「郵政物流園區未來將負責全國七成的物流量！」郵政公司副總經理李甘祥26日受訪時表示，位在機場捷運A7站的郵政物流園區計畫已於民國107年1月啟動，預計將於110年底全數完工。他說，屆時郵政園區將吞吐全國7成的物流貨物，並結合公園、購物中心等休閒環境，期望帶動當地商業活動。

李甘祥指出，園區中的物流中心現已打好地基，預計民國110年上半年落成，至於作業中心、訓練中心目前正在申請建照，新型資訊中心還在招標中，工商中心也正在研擬規劃，所有建設及運輸系統預計都在110年年底完工。

物流效率大幅提升

李甘祥說，園區起用後，郵件作業中心將從原址愛國東路搬至機場捷運A7站園區，並合併台北、桃園兩處作業中心，預計將負責處理國家70%的物件量。而且新型包裹分檢機可提升作業速度約2.5-3倍，其中電商小包裹的部分成長飛快，因此也引進國外分檢技術提高效率，以往一個小時只能處理8000件貨物，之後能提升到20000-25000件，其中小包裹約可占其中12000件。

李甘祥強調，郵政公司是普及化的服務，投遞網絡遍布全國各地，市占率的部分一定會因新園區有所提升，A7郵政園區需求人力預計超過6000人，目前正持續與桃園市政府合作，招考新進人員時也將特別註明上班地點。

作業中心活絡郊區

他說，會將地點選在A7，因為「物流中心想遷往郊區已經很久了！」，卻因交通問題、基地大小而延宕多時，適逢早前內政部招標，且A7站地段距離桃園機場、松山機場、台北港、甚至台北市，通勤時間都在40分鐘內，也因為腹地廣大，足以容納物流園區所需規模。

李甘祥補充，園區中工商服務中心內更規劃購物中心，因為A7附近工廠居多，期望新園區能活絡當地商業條件，加上園區旁的滯洪池及形象公園，總共約有10000坪的休憩空間，園區外圍更設有休閒步道，期望透過整合購物及休閒環境，帶動A7站周邊的商業活動。

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