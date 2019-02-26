影／佛大韶光花影2019藝術季 邀請明華園總團演出

2019-02-26 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



佛光大學「韶光花影2019藝術季」在3月3日登場，今天在長榮鳳凰飯店舉辦宣傳記者會，活動當天將邀請台灣歌仔戲天團「明華園總團」在佛大懷恩館演出精采大戲「人生悲歡－乘願再來」，佛光大學表示，為感謝宜蘭鄉親對佛光大學的支持，活動免費參加。

佛大藝術季開春第一場表演，由創立九十年的明華園戲劇總團擔綱，將在3月3日晚間6點，在懷恩館演出「人生悲歡--乘願再來」。「人生悲歡－乘願再來」由無敵小生孫翠鳳老師領銜主演，在今天現場，明華園青年軍團還特別現身活動，更把戲中耍花槍表演帶到現場，讓現場的嘉賓搶先感受大戲精彩片段。

孫翠鳳說，因為贊同佛光大學在地化的經營，還讓所有宜蘭縣民免費觀賞戲劇演出，所以明華園戲劇總團也義不容辭地北上參與這次藝術季的演出。青年軍團團長陳昭賢、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在，以及明華園戲劇家族各成員將同台演出，改編自莎士比亞名劇「哈姆雷特—王子復仇記」，精彩可期。

佛光大學校長楊朝祥表示，「韶光花影2019藝術季」起初是為提升校園藝文氣息而創起的活動，由佛光大學創意暨科技學院院長謝元富規劃，透過安排各類知名藝術團體蒞校表演，培養學生的藝術涵養，在去年中秋節，由鋼琴王子陳冠宇在月光下表演古典鋼琴，深獲各界好評。預計今年在佛光大學將再舉辦四場系列活動，歡迎各地民眾把握難得好時機，一同入校看好戲、賞美景。

宜蘭縣礁溪鄉鄉長張永德，他從小就是熱愛看歌仔戲的戲迷，常常和阿嬤、媽媽一起去看戲，對歌仔戲別有深刻的情感。並表示當天一定會出席觀賞明華園戲劇總團大戲，共襄盛舉礁溪鄉的大活動。