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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

今年首起境外登革熱群聚 去東南亞要小心

2019-02-26 16:39中央社 台北26日電

東南亞登革熱疫情嚴峻，疾管署今天公布今年首起境外移入登革熱群聚感染事件。中部一旅行團到菲律賓從事宗教活動，其中3人確診登革熱。民眾若到流行區應做好防蚊。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午在疫情週報時表示，中部一旅行團共11人，今年2月1日至菲律賓宿霧等地旅遊及從事宗教活動，其中3人於2月13日、14日起陸續出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，經通報檢驗於2月18日至20日陸續確診（其中2人檢出登革病毒第二型），研判為登革熱境外群聚感染事件。

截至目前其他8名同行團員都無疑似症狀，3名個案的同住接觸者中，1人曾出現疑似症狀，經檢驗已排除感染，其餘接觸者都無疑似症狀，將持續監測至3月17日。

依據疾病管制署監測資料顯示，台灣今年截至2月25日，累計65例登革熱境外移入病例，較2015年至2018年同期為高（分別為33、54、51、19例），個案感染地以東南亞國家為主。以越南20例、印尼17例、菲律賓11例為多。

羅一鈞表示，東南亞的登革熱疫情嚴峻，菲律賓今年截至2月2日，累計近1萬8000例登革熱病例，75例死亡，為去年同期1.3倍。印尼今年累計逾2萬3000例，207例死亡。新加坡、越南、馬來西亞、泰國、中國大陸、柬埔寨及寮國的疫情也都比往年嚴重，今年病例數均超過去年同期的2倍以上。

目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）的國家包括柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

適逢二二八連假，羅一鈞說，民眾如安排前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後2週內如出現不適症狀應主動通報機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

民眾若至登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等。

登革熱疫情菲律賓
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