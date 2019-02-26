甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



針對碧砂漁港人潮大不如前的問題，基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，漁業署委託市政府進行八斗子漁港港區周邊整體規劃，重新樹立品牌形象，建立消費者信心，未來市府會和漁會、店家一起努力，透過知名景點與大型活動、水域遊憩賽事行銷，增加吸引力。

碧砂漁港攤商並非市政府所權管，但攤商比以前少了很多，遊客也不若以往，以前攤商灌水、掉包情況，盡管目前已改善，但碧砂「必殺」惡名仍在網路流傳。林右昌表示，市府未來會和區漁會討論問題出在哪，這需要大家合作努力，應思考同樣在基隆，距離碧砂漁港不遠的和平島攤商、餐廳生意好，碧砂漁港不是沒有人潮。

林右昌舉基隆今年春節連假，觀光人潮較去年增加近六成為例，包括正濱彩色屋、潮境公園與和平島強強滾，基隆一整年有大型活動，觀光客非常多。

林右昌說，漁業署委託市府進行八斗子漁港港區周邊整體規劃，基隆最讚是海鮮，漁港鄰近的生鮮及熟食區，這絕對是基隆的魅力。未來如何整體規劃增加吸引力，讓到這民眾享受價格公道、高品質的服務，這要和漁會、店家一起努力，避免惡名在外流傳，影響業者生意和當地整體發展。

產發處今年將正式再度開放基隆嶼登島，市府與時俱進檢討八斗子漁港周邊空間，並規劃設置智慧漁貨交易體驗平台等創新設施，加強魚貨直銷中心空間活化，藉在地特色漁產、串聯伴手禮行銷，輔導基隆區漁會針對常駐攤商加強管理及違規裁判，重新樹立品牌形象，建立消費者信心。