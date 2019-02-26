縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天下前往大園區桃園捷運公司，向參與春節疏運辛苦員工慰勞，他以為留住人才、回應員工多次要求加薪和縮短與北捷的薪資差距，當場宣布桃捷員工今年加薪百分之三，並追溯自今年一月一日起實施，並建立職務津貼及績效獎金制度。

鄭文燦在桃捷董事長劉坤億等主管陪同向等候的員工慰問春節疏辛勞，鄭文燦肯定桃捷員工春節疏運及配合機場調度任務表現良好，現場頒發激勵獎金30萬元，鄭文燦當場宣布今年起所有員工調薪百分之三後，全場員工高喊「謝謝市長幫我們加薪」。

鄭文燦說，桃捷營運2年多，第一年運量平均5.7萬人次、第二年運量平均6.3萬人次，今年運量預定6.7萬人次，運量成長、服務表現愈來愈好，但是薪水與台北捷運有差距，員工也反應加薪，他決定桃捷採新制度，將與北捷的薪資差縮小，由於前兩年折舊、損益加總後仍有盈餘，決定為桃捷員工薪酬加薪百分之三，建立職務津貼、績效獎金制度，用以勵員工土氣。