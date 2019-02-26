副總統、天主教教宗特使周五參加雲林全國聖體大會

2019-02-26 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



天主教會台灣主教團主辦的2019年祈福感恩暨全國聖體大會，周五上午在雲林縣斗六市縣立體育館隆重登場，承辦的嘉義教區主教鍾安住去年晉見教宗方濟各，邀請教宗參加，教宗特派樞機主教費洛尼為特使來台參加，虔誠教友副總統陳建仁將陪同參與，全國各地主教、神父、修女及教友1萬多人參加，舉行聖體降福遊行，為國家社會及為世界和平祈禱。

天主教視領聖體為與主結合共融；嘉義教區辦事處說，1879年教宗良十三世成立宗座國際聖體委員會，推動國際聖體大會，推廣聖體敬禮，藉聖體大會國際慶典，讓聖體奧蹟成為教會生活及教會使命中心。國際聖體大會19世紀下半期在法國開始，此後每4年辦一次，至今51屆，第52屆定2020年9月13至20日在匈牙利首都布達佩斯舉行，主題是「我的一切泉源都在祢內！」

為讓台灣教會與國際聖體大會接軌，台灣主教團2011年11月19日基督君王節前，舉辦首屆全國聖體大會，為教友參與國際聖體大會做行前心靈準備，另方面為大多數未能參與者，深入探索聖體奧蹟各層面知識，對耶穌聖體公開表達崇敬。

以後台灣主教團決議每2至3年舉行「全國聖體大會」，由7個教區輪流承辦，落實推廣聖體敬禮。今年第四屆由嘉義教區承辦，名稱為「基督之光，照雲鄉-2019祈福感恩暨全國聖體大會」，主題是2020年國際聖體大會「我的一切泉源都在祢內！」。