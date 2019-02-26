影／東南亞登革熱延燒台灣 沒入夏就達65例創十年新高

2019-02-26 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署署今公布，國內中部11人旅行團前往菲律賓傳教與旅遊，卻不慎成為今年首例境外移入登革熱群聚感染事件，其中3人於2月13日、14日陸續發燒、通報確診為登革病毒第二型。國內今年已經累積65例境外移入登革熱，創10年新高，研判與東南亞登革熱疫情升溫有關。

針對該起登革熱群聚事件，地方衛生單位已於3名個案住家及活動地進行孳生源清除、環境噴消及衛教等防治工作。所幸，截至目前其他8名同行團員均無疑似症狀，3名個案同住接觸者中，1人曾出現疑似症狀，經檢驗已排除感染，其餘接觸者均無疑似症狀，將持續監測至3月17日。

據疾病管制署監測資料顯示，我國今年截至2月25日累計65例登革熱境外移入病例，個案感染地以東南亞國家為主，以越南20例、印尼17例、菲律賓11例為多；另累計本土病例1例。去年累計350例境外移入病例，183例本土病例。

東南亞登革熱疫情嚴峻，菲律賓今年短短兩個月已累計近1萬8千例登革熱病例，其中75例死亡；印尼則累計超過2萬3千例，有207例死亡。美洲地區今年累計逾10萬例，31例死亡，多來自巴西近7千5百例，其次為哥倫比亞逾1萬例。

新加坡、越南、馬來西亞、泰國、中國大陸、柬埔寨及寮國疫情也都較往年嚴重，今年病例數均超過去年同期的2倍以上。羅一鈞表示，目前已將柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡等國，登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）。