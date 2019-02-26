一週增83例流感重症 7歲女童染病亡

2019-02-26 16:09 中央社 台北26日電



流感疫情持續，疾管署今天公布，上週逾9萬人次就診，新增83例流感併發重症，為本流感季單週新高。另有7例死亡個案，一名7歲女童染H3N2，併發腦炎、心肌炎，發病2週後死亡。

衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報公布，上週類流感門急診累計9萬1333就診人次，較前一週下降8.9%。上週新增83例流感併發重症病例，以感染A型流感為主；另新增7例經審查與流感相關死亡病例（6例A型、1例B型）。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，死亡個案除一名7歲女童無慢性病史外，其餘個案年齡介於51歲至80歲，都有慢性病史。

根據疫情調查，7歲女童去年12月下旬接種流感疫苗，今年1月中跟團到日本北海道旅遊，同行者中有人有呼吸道感染症狀。女童返國後2天發燒、咳嗽、頭痛，且出現嘔吐、幻覺。急診就醫發現低血壓、意識不清，快篩是A型流感H3N2。

林詠青表示，女童後來併發腦炎住加護病房，且陸續心律不整、心臟收縮下降併發心肌炎，入院之後約2週不幸過世。女童雖有接種疫苗，但疫苗對H3N2保護力約4成，仍有感染、重症的風險，民眾不可因打了疫苗就掉以輕心。

疾管署副署長羅一鈞說，上週新增83例重症也是本流感季單週新高紀錄，但目前流感輕症已經脫離高峰，疫情呈現緩降趨勢，還在流行期，預計3月中、下旬才會脫離流行期。

國內自107年10月1日起累計617例流感併發重症病例（370例感染H1N1、217例感染H3N2為多），其中55例死亡（30例H1N1、22例H3N2為多）。

疾管署統計，截至2月24日，國內公費流感疫苗剩餘量約10.4萬劑，呼籲符合接種資格的民眾把握機會儘速接種。民眾也要留意自身健康，一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速送至大醫院就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。