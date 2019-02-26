桃園麻疹女個案曾夜唱、逛燈會 先後接觸約92人

2019-02-26 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市衛生局今日確診1名麻疹病例，一名23歲待業女性於17日出現發燒及喉嚨痛症狀，期間陸續出現扁桃腺發炎、身上出疹，23日因呼吸喘急前往某醫院急診就醫，醫師發現該女口腔出現柯氏斑，屬麻疹典型症狀，遂通報疾管署採檢，今日確診為麻疹個案，期間該女子雖無國外旅遊史，但曾至新北板橋某KTV，桃園區狩夜無煙燒烤店、三民燈區賞花燈、八德區網咖等，初步調查疑先後接觸92人。

經桃園市衛生局疫調發現，該病例為桃園區待業23歲女性，於2月17日出現發燒及喉嚨痛症狀，2月18日前往桃園區某診所就醫診斷為扁桃腺發炎，2月22日因症狀持續且身上出疹前往某醫院急診及皮膚科診所就醫，2月23日凌晨因呼吸喘急前往某醫院急診就醫，醫師發現個案口腔出現柯氏斑（Koplik spot），屬麻疹典型症狀，遂通報疾病管制署，採檢後今日確診為麻疹個案。

衛生局表示，該病例2月4日至2月15日潛伏期間均無國外旅遊史，但病例2月8日晚間11時，受朋友邀約前往新北市板橋區某KTV唱歌至清晨，衛生局推論近期內新北市板橋區曾出現麻疹個案，釐清病例是否與新北市確診病例在同環境接觸而感染。

此外，桃園麻疹病例曾於2月18日晚間與家人至桃園區狩夜無煙燒烤店用餐，餐畢後晚間9時至9時30分前往桃園區三民燈區觀賞花燈；2月20日上午曾於八德區In net網咖打遊戲至傍晚5時，目前已掌握包括同住、就醫接觸及日常活動接觸者共92人。衛生局已動員防疫人員監測接觸者的健康，並主動寄送衛教單張，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩，落實自主健康管理。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，且麻疹自感染到出疹的潛伏期約有7至18日，出疹前後4天具有傳染性，提醒民眾如曾於上述時段出入相關場所，請自主健康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。