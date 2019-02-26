技職假日學校泰生駐台研習 泰經貿代表參訪龍華科大

2019-02-26 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為強化新南向交流，桃園龍華科技大學開辦新南向「技職假日學校」，最後一梯次泰國學生現在於校內研習，泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath），特別由僑委會僑務諮詢委員何素珍等人陪同，前往龍華科大探視泰生學習狀況，此外也實地參訪學校產學研發成果，肯定龍華科大推動智慧校園、創客教育等特色，期盼開啟未來合作契機，共同促進台泰教育交流。

龍華科大校長葛自祥表示，校方為培育產業優質實務人才，學校堅持「二不二要」，「二不」不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

葛自祥指出，日前《遠見》雜誌公布2019企業最愛大學生TOP20最新調查，在20所公私立大學中，龍華科大是唯一入榜的私立科大，在台灣技職校院中排名僅次於北科大及臺科大兩所國立技職龍頭，表現卓越；更證明龍華科大近年來積極致力產學合作、提升創新研發能量，進而打造學子職場黃金競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。

泰國通才代表表示，泰國與台灣長期維持深厚友誼，而台灣中小企業早已深耕泰國多年，泰國貿易經濟辦事處則扮演推動泰台雙方合作的橋樑。目前台灣政府大力推動的新南向政策，強調與東南亞國家積極交流，泰國作為東南亞樞紐位置，不論是經濟、教育或其他各領域，都希望強化密切合作。