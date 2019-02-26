30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，我國新增2例國內感染及1例境外移入麻疹病例，其中包含一名發病前未出國北部30多歲男性，他在出國前就出現發燒症狀，但沒有確診感染麻疹，就這樣搭著飛機到韓國玩六天，開始出現紅疹，搭飛機返台後，才在機場檢疫站被攔下，強制隔離。

針對該名不知自己染麻疹的30歲男四處趴趴走的行為，目前無從處罰，疾管署副署長羅一鈞表示，依「傳染病防治法」明定，通報確診麻疹病例若到處亂跑才會被開罰，但由於該男以為發燒是因普通感冒導致，再加上並未被醫療院所確診感染麻疹，於韓國出疹後也並未就醫，他於可傳染期活動史並無違法。

羅一鈞說，於本月11日曾出入亞都麗致大飯店天香樓、13日搭乘機場捷運及14日、19日乘坐釜山航空的民眾，必提高警覺，自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。因該男曾於就醫通報前赴韓國釜山旅遊，疾管署也已通知韓方掌握其相關接觸者，目前尚未得到回覆。

另外，兩名個案為發病前未出國20多歲女性及今年2月15日由越南入境我國自助旅遊外國籍3歲女童，衛生單位已掌握3名個案相關接觸者共329人，將持續監測至3月13日。今年截至目前國內累計23例麻疹確定病例，10例境外移入病例，感染國家為菲律賓及越南各5例，另13例為國內感染，其中7例為境外移入病例接觸者。