糖福茶、菊花茶、深海魚油可治糖尿病？國健署：假的！

2019-02-26 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



臉書盛傳可根治糖尿病的產品之不實廣告，包括有糖福茶、菊花茶、深海魚油或納豆酵母等，還盜用國內知名糖尿病權威醫師游能俊的照片。衛福部國健署表示，經查證該等廣告來源不明，還躲避政府單位查緝，其宣稱效果亦缺乏科學實證，呼籲民眾切勿相信來路不明的疾病治療商品廣告。

國健署於保健闢謠專區發文指出，糖尿病治療最重要就是良好及穩定的血糖管理，應依病情與醫師、營養師配合，選擇適當的健康飲食，每日攝取適量的醣類，這對病人血糖控制、體重管理及降低合併症風險，都是有效的。

除了飲食控制外，糖尿病人也應規律運動、戒菸、體重控制，並定期監測血糖，了解自己的血糖狀況，並與專業醫師、營養師配合，調整藥物使用和飲食，才能有效控糖及減少糖尿病併發症發生的風險。

不過，網路臉書盛傳可根治糖尿病的產品，例如糖福茶、菊花茶、深海魚油或納豆酵母等，還在網路上大肆傳播，甚至盜用糖尿病專業醫師或照護機構的圖片。