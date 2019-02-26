Cheers雜誌大學辦學績效評比 靜宜名列私校第四

2019-02-26 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



《Cheers》雜誌近日公布「2019大學辦學績效最佳Top20」學校，靜宜大學排名全台第九，在私校排名第四，最佳項目是在外國交換生人數、與學生赴海外交換人數。

靜宜大學校長唐傳義表示，靜宜在這項評比脫穎而出主要關鍵為國際化、教學創新及產學合作；靜宜長期推動產學合作，鼓勵學生遊留學及至國外實習，獲教育部補助全國第一，並率先成立全國第一所「閱讀書寫暨素養課程研發中心」，成為教育部推動「閱讀與書寫」創新的全國典範。

《Cheers》雜誌副社長兼總編輯盧智芳指出，2019大學辦學績效最佳Top20，今年共有10所國立大學、12所私立大學入榜；「產學合作」、「國際化」和「教學創新」是2019年全台大學校長認為最值得推崇，也最希望能推動的3大辦學面向。

唐傳義校長表示，靜宜雖沒有醫學院及農學院，但大數據時代，資訊學院扮演重要角色，可透過大數據分析，瞭解時代或社會需求。該校透過食品生技、化粧品等專業，發展預防醫學的大健康產業，並連結農業，開發機能性及健康食品。

基於高齡化社會來臨，配合國發會政策深入台中市海線、苗栗、彰化甚至台東，進行地方創生、培育人才，將地方特色或水果農產等發揚光大。國際化方面，靜宜榮獲教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」等4項計畫補助總額全國第一。

靜宜目前全球姐妹校共430多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生可前往全球730多所海外學校留學，藉由教育部「學海計畫」、靜宜411出國遊留學及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力，並擴展視野，增進國際移動力，順利接軌國際。