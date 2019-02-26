焦慮﹑擔心、絕望 孕婦最怕這個無形殺手

2019-02-26 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投醫院身心科醫師陳恆生說，孕婦在懷孕期間及生產後面對經濟、家庭以及心理等等壓力，可能都使孕婦出現產前獲產後憂鬱症，罹患比例比想像的要普遍，任何懷孕中的婦女都有機會患上憂鬱症，未婚或單親懷孕婦女所要承受的社會壓力大，家屬應多觀察孕婦產前產後身心狀況，多給予陪伴關懷，適時協助就醫，預防憾事發生。

陳恆生醫師表示，產前（後）憂鬱症的差異不大，主要的區別在於發生時間，產前憂鬱症一般發生在分娩前，而產後憂鬱症則在生產後4到6周內，主要的情緒表現包括是擔憂、焦慮、煩惱易怒，嚴重的時候還可能悲傷絕望到想自殺，甚至是做出傷害嬰兒的行為。

由於懷孕期間荷爾蒙變化、角色轉變、照顧嬰兒的挑戰和家庭等諸多問題，陳恆生表示，在產前(後)一段時期情緒問題風險可能會較高。有醫學研究指出，有大約30%至50%的媽媽在產後都有沮喪或情緒低落的情況，這通常在產後10天之內會慢慢舒緩和消失，但有10%的媽媽這些負面情緒並未得到舒緩而使得憂鬱的症狀更嚴重和廣泛，甚至影響媽媽的精神情緒狀態、日常家庭生活、工作表現、甚至與伴侶的關係和孩子的成長等。