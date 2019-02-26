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高鐵商務車廂 4月1日起取消9折優惠

2019-02-26 15:08聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台灣高鐵宣布，今年4月1日起，商務車廂全票票價優惠措施告一段落，全票售價將調整回原價（政府備查票價），優待票維持為政府備查票價5折，信用卡商務車廂升等優惠仍持續實施。另自3月起將升級商務車廂免費供應點心。

高鐵表示，商務車廂過去實施全票優惠係屬提升商務車廂乘載率的階段性優惠措施，考量商務車廂乘載率已提升，且尖峰時段部分車次更出現一位難求狀況，為維持商務車廂服務品質，台灣高鐵公司自今年4月1日起將全票售價由現行9折調整回原價，並自3月5日起開放預售，信用卡商務車廂升等優惠仍持續實施，歡迎旅客多加利用。

高鐵表示，為提供商務車廂乘客更滿意的旅程體驗，將自3月起調整商務車廂免費供應的點心品項，除保留原旅客反應很好的點心外，特別精選8項甜點心、8項鹹點心，提供商務車廂旅客更加精緻美味的享受。此次商務車廂點心的選擇，以呈現在地食材特色、推廣台灣本土品牌、協助相關弱勢團體為主軸，再注入口味創新及國際潮流的新體驗，品質更加升級。

高鐵說，所有商務車廂的點心製程均經ISO22000或HACCP食品安全認證，期望在提供旅客安心美味點心之餘，同時兼顧企業社會責任，為台灣社會盡一分心力。

台灣高鐵。記者吳姿賢／攝影
台灣高鐵。記者吳姿賢／攝影
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