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食品可治糖尿病？不實廣告讓名醫、衛福部都受害

2019-02-26 15:07聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

食品可治療糖尿病？千萬別傻了。

國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日於臉書貼文指出，臉書盛傳可根治糖尿病的菊花茶、深海魚油及糖福茶等不實的食品廣告，還移花接木他的照片背書產品，連衛福部及豐原醫院也受害。他籲請政府單位盡速處理，避免再有病人上當，也呼籲民眾別輕信廣告內容，有疑慮應先諮詢專業醫療團隊。

游能俊近日連續在臉書貼文，也檢舉不少不實的食品廣告，還貼心截圖，以紅字標示錯誤內容，猶如變成打擊不實廣告的鬥士。

游能俊受訪表示，他本來就會對不實廣告提出檢舉，但近日「好貨大蒐羅」盜用了他的受訪影片，再移花接木皇菊菊花茶的商品，宣稱可降血糖。

「這真的很惡劣！」游能俊說，他有一名病人看了廣告，還真的向賣家買了菊花茶，他只好安慰病人，菊花茶不是不能喝，只是不要期待喝菊花茶真的能幫忙調血糖、治糖尿病，但病人還是不敢喝了。

游能俊不只和同事開始努力檢舉該臉書廣告，日前也赴羅東警分局報案，欲提肖像權侵害肖像權訴訟，但警方表示，這屬於民事訴訟。

游能俊與律師討論發現，要寄發律師函需要對方的單位及地址，可是臉書除非是重大犯罪，否則不提供廣告業者IP，使他無法提訟。最後他在警局折騰了2的鐘頭，改提妨害名譽告訴才報案成功、完成筆錄，「這些業者真的很狡詐。」

游能俊感慨，不肖業者反應很快，雖然廣告連結拿下他的照片，但仍依然販售宣稱降糖的產品，「這場戰有得打。」宜蘭衛生局則已接獲通報，追蹤不實廣告產品的出貨點。

除了「好貨大蒐羅」的不實廣告，游能俊也發現有其他業者剪輯衛福部、食藥署及部立豐原醫院的照片，進行糖福茶廣告，同樣是宣稱可降血糖。游能俊認為，政府單位再不公開向民眾呼籲，是不恰當的。

游能俊同時向民眾呼籲，保健食品有相關法規，網路平台販售任何跟健康有關的產品，基本上都不可靠。若民眾閱覽產品訊息，想買來做健康調理，請一定要事先諮詢專業醫療團隊。花錢事小，但誤信療效而延誤正統治療，損傷的是身體健康。

國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日遭不肖業者移花接木他的照片背書食品，在臉書廣告上...
國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日遭不肖業者移花接木他的照片背書食品，在臉書廣告上宣稱可治療糖尿病，讓他憤怒又無奈。　圖／截自游能俊臉書
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國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日連續在臉書貼文，也檢舉不少不實的食品廣告，還貼心...
國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日連續在臉書貼文，也檢舉不少不實的食品廣告，還貼心截圖，以紅字標示錯誤內容，猶如變成打擊不實廣告的鬥士。　圖／截自游能俊臉書
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有不肖業者剪輯衛福部、食藥署及部立豐原醫院的照片，進行糖福茶廣告，同樣是宣稱可降...
有不肖業者剪輯衛福部、食藥署及部立豐原醫院的照片，進行糖福茶廣告，同樣是宣稱可降血糖。　圖／截自游能俊臉書
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國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日遭不肖業者移花接木他的照片背書食品，在臉書廣告上...
國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日遭不肖業者移花接木他的照片背書食品，在臉書廣告上宣稱可治療糖尿病。他籲請政府單位盡速處理，避免再有病人上當。　圖／報系資料照
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有不肖業者剪輯衛福部、食藥署及部立豐原醫院的照片，進行糖福茶廣告，同樣是宣稱可降...
有不肖業者剪輯衛福部、食藥署及部立豐原醫院的照片，進行糖福茶廣告，同樣是宣稱可降血糖。　圖／截自游能俊臉書
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廣告糖尿病衛福部
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