食品可治糖尿病？不實廣告讓名醫、衛福部都受害

2019-02-26 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



食品可治療糖尿病？千萬別傻了。

國內知名糖尿病權威醫師游能俊近日於臉書貼文指出，臉書盛傳可根治糖尿病的菊花茶、深海魚油及糖福茶等不實的食品廣告，還移花接木他的照片背書產品，連衛福部及豐原醫院也受害。他籲請政府單位盡速處理，避免再有病人上當，也呼籲民眾別輕信廣告內容，有疑慮應先諮詢專業醫療團隊。

游能俊近日連續在臉書貼文，也檢舉不少不實的食品廣告，還貼心截圖，以紅字標示錯誤內容，猶如變成打擊不實廣告的鬥士。

游能俊受訪表示，他本來就會對不實廣告提出檢舉，但近日「好貨大蒐羅」盜用了他的受訪影片，再移花接木皇菊菊花茶的商品，宣稱可降血糖。

「這真的很惡劣！」游能俊說，他有一名病人看了廣告，還真的向賣家買了菊花茶，他只好安慰病人，菊花茶不是不能喝，只是不要期待喝菊花茶真的能幫忙調血糖、治糖尿病，但病人還是不敢喝了。

游能俊不只和同事開始努力檢舉該臉書廣告，日前也赴羅東警分局報案，欲提肖像權侵害肖像權訴訟，但警方表示，這屬於民事訴訟。

游能俊與律師討論發現，要寄發律師函需要對方的單位及地址，可是臉書除非是重大犯罪，否則不提供廣告業者IP，使他無法提訟。最後他在警局折騰了2的鐘頭，改提妨害名譽告訴才報案成功、完成筆錄，「這些業者真的很狡詐。」

游能俊感慨，不肖業者反應很快，雖然廣告連結拿下他的照片，但仍依然販售宣稱降糖的產品，「這場戰有得打。」宜蘭衛生局則已接獲通報，追蹤不實廣告產品的出貨點。

除了「好貨大蒐羅」的不實廣告，游能俊也發現有其他業者剪輯衛福部、食藥署及部立豐原醫院的照片，進行糖福茶廣告，同樣是宣稱可降血糖。游能俊認為，政府單位再不公開向民眾呼籲，是不恰當的。